La fiancée de Lamar Odom, Sabrina Parr, jaillit de lui dans un message sincère peu de temps après avoir annulé ses fiançailles

Il semble que la relation entre Lamar Odom et Sabrina Parr soit rétablie. Quelques jours à peine après que Parr ait annoncé qu’elle avait annulé ses fiançailles d’un an avec l’athlète, il semble que les deux soient de retour et qu’ils se portent mieux que jamais, vu que l’entraîneur de vie a récemment jailli de son fiancé sur les réseaux sociaux.

Post Instagram de Sabrina Parr sur Lamar Odom

Le 16 novembre, Parr a consulté ses histoires Instagram pour écrire un message sincère à Odom. Dans le post, le coach de vie a parlé de son fiancé tout en partageant à quel point il est spécial pour elle.

«Tu étais un si bon joueur de ballon! Vous aviez de la finesse, du style, du calme, des compétences hors du commun, de l’agitation, de la ténacité et vous étiez un joueur à impact complet! Vous avez des disques qui tiennent encore aujourd’hui! Mais toi [know] quelle? Tu es toujours ce type! Parr a écrit. «Vous possédez toujours toutes ces choses!»

Elle a poursuivi: «Vos erreurs, vos traumatismes, vos épreuves n’enlèvent rien de tout cela. Si quoi que ce soit, cela ajoute plus à votre personnage lorsque vous les surmontez! Rejoignez cet homme! Souviens-toi que c’est toi! Ce sera toujours toi! Dieu vous garde en vie mais les mondes ont besoin de vous !!! En tant que femme, je vais toujours vous pousser à être géniale! Je vais toujours vous pousser à atteindre des niveaux plus élevés. Je vais toujours[s] vous encourage à faire les bonnes choses. »

Parr a ajouté que les cloches de mariage sont toujours dans elle et dans l’avenir d’Odom, écrivant: «Quand je deviendrai votre femme, je pourrais vous pousser encore plus! Non pas parce que vous n’êtes pas assez comme vous êtes, mais parce que je sais combien vous avez plus en vous! Je sais comment tu es construit! Je sais vraiment ce que vous pouvez faire dans ce monde! Rien de vous n’est médiocre! [Everything] vous faites et touchez à partir de maintenant devrait être grand! Je t’aime. »

Parr a récemment mis fin à ses fiançailles

Le message sincère du coach de vie intervient près de deux semaines après avoir annoncé qu’elle et Odom l’avaient annulé après avoir été fiancés pendant près d’un an.

Parr a confirmé leur rupture sur son histoire Instagram, notant que ce n’était pas une décision facile.

«Vous savez tous que je suis honnête et transparent, donc je dois être le premier à vous faire savoir que je ne suis plus fiancé à Lamar», a écrit l’entraîneur personnel à ses abonnés Instagram le 4 novembre. une décision difficile à prendre pour moi, mais c’est la meilleure pour moi et mes enfants.

Elle a ajouté: «Lamar a des choses que lui seul doit surmonter. Je l’aime beaucoup mais je ne peux plus être à ses côtés alors qu’il cherche l’aide dont il a désespérément besoin. Je lui souhaite bonne chance et je vous demande de prier pour toutes les personnes impliquées.

Bien que Parr n’ait pas mentionné le type d’aide dont Odom avait besoin, le joueur à la retraite de la NBA a admis avoir abusé de substances et dépendance sexuelle dans ses mémoires de 2019, De l’obscurité à la lumière.

Le couple a déclenché des rumeurs de réconciliation avec un post Instagram rempli de PDA

Quelques jours à peine après avoir annoncé leur séparation, Parr a apparemment confirmé qu’elle et Odom s’étaient réconciliés après avoir partagé une photo de l’athlète lui embrassant la joue sur son histoire Instagram.

« Je l’ai fait à temps pour fêter le premier anniversaire de nos fiançailles @lamarodom », a-t-elle sous-titré le message, qu’Odom a ensuite publié sur son compte.

Maintenant que Parr revient à parler de sa fiancée sur les réseaux sociaux, les choses vont à nouveau bien pour le couple.