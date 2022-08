La feuille de route Hitman du 3 août d’IO Interactive décrit les objectifs difficiles que les joueurs poursuivront en août

Dyads and Devil Creatures, la prochaine arcade cible insaisissable d’IO, fait ses débuts aujourd’hui pour lancer le mois. Les trompeurs, les acheteurs et les chirurgiens sont des « dyades », mais les tueurs en série, les briseurs de cœur et les artistes sont des « diables ».

Les joueurs pourront à nouveau localiser les acheteurs sur Dartmoor à partir de demain 5 août. Pendant dix jours, ces cannibales culinaires rôderont dans la campagne anglaise.

Le nouveau cosmétique d’arme Floral Baller sera dévoilé la semaine suivante et sera mis en vente le 11 août.

Le Colorado retrouvera sa popularité en tant que destination de voyage le même jour.

Ce niveau difficile à trois cibles de Tueur à gages 2016 est disponible pour les propriétaires de Hitman 3 et les utilisateurs du Pack de démarrage gratuit.

Elusive Target, un ancien tyran, fait un retour triomphal le lendemain, 12 août. L’ex-dictateur « Gold Digger » et sa femme peuvent être localisés pendant dix jours à l’hôtel Himmapan de Bangkok.

Le 19 août, le Colorado sera ciblé par le caméléon, la troisième et dernière cible insaisissable du mois.

IO proposera des contrats communautaires avec un thème « Flower Power » pour terminer le mois. Plus tard ce mois-ci, les forums officiels du jeu accueilleront l’ouverture du fil de candidature.

Le voyage des joueurs au camp d’entraînement de la milice au Colorado débutera le 19 août si l’entente finale est signée. Faites en sorte que The Chameleon (édition 2e année) apparaisse comme un accident en l’affrontant. Cet accord expirera le 29 août après dix jours.

La nouvelle ronde du défi des contrats communautaires a commencé et le sujet de ce mois-ci est le pouvoir des fleurs. Les joueurs auront à nouveau la possibilité de construire leurs propres contrats grâce à IO Interactifqui sera publié à la vue de tous les joueurs le 25 août.

Le contrat peut être pris en compte pour les contrats présentés par la communauté tant qu’il est inspiré ou sur le thème de Flower Power. Gardez un œil sur le message pour voir quand le fil de soumission est en direct sur le Hitmanforum.