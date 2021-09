La feuille de route du DLC post-lancement F1 2021 dévoilée, le Grand Prix de Portimao est disponible aujourd’hui

F1 2021 est un excellent jeu de course et une excellente simulation du sport automobile, mais il manque une ou deux pièces pour le rendre vraiment définitif. Alors que le titre a été lancé avec la plupart des parcours du Grand Prix de cette saison inclus, trois pistes étaient notamment absentes. Bien sûr, Codemasters a promis de les amener au jeu plus tard, et cela nous donne maintenant plus d’informations sur le moment où s’attendre aux courses manquantes.

La bonne nouvelle est que la première mise à jour majeure est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et PS4, et elle ajoute la première de ces pistes : Portimao, le Grand Prix du Portugal. La course dans le monde réel a eu lieu en mai, il est donc agréable de l’avoir enfin incluse. Cette mise à jour du jeu est téléchargeable et installée gratuitement. La piste n’est cependant pas le seul ajout : la mise à jour d’aujourd’hui comprend également la voiture de sécurité Aston Martin, des mises à jour des performances de la voiture (les rendant plus conformes à leurs homologues de la vie réelle) et un essai gratuit, afin que vous puissiez prendre le jeu pour un essai routier.

En octobre, le circuit italien connu sous le nom d’Imola sera ajouté au jeu aux côtés des mises à jour des livrées de F1 Sports. Enfin, Jeddah Street Circuit – la toute nouvelle piste en Arabie saoudite – arrivera dans le jeu en novembre, lorsque Codies ajoutera également la saison F2 2021 pour que vous puissiez en profiter.

Beaucoup sur le chemin, alors, et tout est gratuit, donc pas besoin de s'inquiéter.