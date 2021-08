La feuille de route du DLC Hot Wheels Unleashed comprend des voitures de Batman, Street Fighter et Barbie

Hot Wheels Unleashed sera un jeu assez robuste lors de son lancement fin septembre, avec plus de 60 véhicules le premier jour, divers environnements à parcourir et un mode créateur de piste soigné. Cependant, le développeur Milestone ne freine pas une fois la ligne d’arrivée franchie. Un plan de contenu téléchargeable récemment publié montre que le studio a un long plan de post-lancement, qui devrait inclure toutes sortes de contenus sous licence.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la feuille de route post-lancement de ce jeu est assez substantielle. Le plus intéressant dans cette image est peut-être l’inclusion de diverses grandes propriétés, suggérant que nous obtenons des DLC comme Batman, Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles, Superman et Barbie, ainsi que de nombreuses marques de voitures.

Des DLC gratuits et premium seront publiés périodiquement, avec des éléments uniques à venir chaque mois, des packs d’extension thématiques et des saisons de course qui proposeront de nouvelles récompenses pour avoir relevé divers défis. Il y aura trois Hot Wheels Pass, dont le premier sera disponible au lancement, avec à nouveau des éléments sportifs comme de nouvelles voitures, des éléments d’éditeur de niveau et des goodies de personnalisation.

Pour être honnête, c’est assez déroutant, mais l’essentiel est que ce jeu recevra une tonne de support supplémentaire après le 30 septembre. Vraisemblablement, vous pourrez également utiliser des microtransactions pour acheter certains de ces morceaux, mais nous verrons comment tout cela se déroulera dans quelques semaines. Que pensez-vous des plans DLC de Hot Wheels Unleashed ? Boostez dans la section commentaires ci-dessous.