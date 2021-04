La feuille de route de développement de Ghostrunner confirme la sortie de la version PS5 à l’automne 2021

Ghostrunner allait et venait en quelque sorte, n’est-ce pas? L’indie slash-’em-up a été bien accueilli lors de son lancement dans la seconde moitié de l’année dernière, mais il s’est en quelque sorte perdu dans toute l’excitation de la prochaine génération. Il a été confirmé qu’il obtenait une version PlayStation 5 – avec une mise à niveau gratuite pour les propriétaires du jeu PS4 – alors j’espère que le moment sera plus propice pour briller sur la nouvelle console.

Alors, quand cette édition améliorée arrive-t-elle? Eh bien, une nouvelle feuille de route a été établie pour le titre, et nous avons enfin une fenêtre de publication. La version PS5 arrive à l’automne 2021, donc il reste encore plusieurs mois. Cependant, la feuille de route montre que beaucoup de choses sont ajoutées au jeu entre-temps.

De nouveaux modes et DLC arrivent tout au long de l’année, y compris un mode photo, le mode Kill Run – dans lequel vous devez terminer les niveaux dans une limite de temps – et des packs cosmétiques premium. Au moment où il atteindra PS5, ce sera une expérience plus grande et meilleure.

Dans le même ordre d’idées, l’éditeur 505 Games a acquis l’IP Ghostrunner. Crachant 5 millions d’euros frais, l’entreprise détient désormais la pleine propriété de la propriété, tandis que All In! Games, qui a co-publié le titre, continuera de recevoir une part des bénéfices.

Quoi qu’il en soit, êtes-vous impatient de jouer à Ghostrunner sur PS5? Dash dans la section des commentaires ci-dessous.