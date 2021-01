La fête du circuit gay se poursuit avec la fête du Nouvel An alors que le coronavirus s’envole

Jeffrey Sanker (R) pose dans les coulisses de la White Party de Jeffrey Sanker le 25 avril 2015 à Palm Springs, en Californie. (Chelsea Lauren / WireImage)

L’un des principaux organisateurs de la fête du circuit gay aux États-Unis a fait l’objet de critiques intenses pour avoir organisé une fête du Nouvel An au Mexique, dépassant les restrictions de coronavirus d’un État pour le faire alors même que des cas de fusée à l’échelle nationale.

Jeffrey Sanker est le fondateur de White Party Enterainment Inc, qui accueille, entre autres, la plus grande fête de circuit des États-Unis à Palm Springs, en Californie.

Alors que Sanker a reporté la fête de Palm Springs, il a organisé un événement d’une journée WP Unity, organisé du mercredi 30 décembre au vendredi (1er janvier), parallèlement à une fête sur la plage dimanche (3 janvier) au Mexique, selon sa page Eventbrite.

Mais ce faisant, le Lame de Los Angeles a rapporté, Sanker à la marelle autour du patchwork mexicain de restrictions aux coronavirus réglementées par l’État. Déplacement de l’événement de Jalisco, où les événements publics sont limités à huit personnes ou moins, au Nayarit comparativement plus détendu.

Cela fait suite à une croisière gay de 60 personnes à Jalisco qui a chaviré le soir du Nouvel An.

Les fêtards du circuit gay interdit de photographier les célébrations du Nouvel An comme des cas de coronavirus au Mexique

La fête du circuit devait initialement avoir lieu à Puerto Vallarta, une station balnéaire côtière de Jalisco, selon des publicités antérieures. Mais l’événement a été fermé après que l’Office du tourisme de Puerto Vallarta ait imposé des restrictions, a déclaré un responsable de l’État au Lame.

«Selon le mandat actuel du gouvernement de l’État lié au COVID-19, tous les événements privés et publics de plus de huit personnes sont strictement interdits», ont-ils déclaré.

«Toutes les festivités publiques dans l’État de Jalisco ont été annulées, y compris le week-end White Party précédemment promu au Mantamar Beach Club & Sushi.»

En conséquence, Sanker a déplacé WP Unity à environ neuf kilomètres au nord de la ville de Nuevo Vallarta, dans l’État voisin de Nayarit, selon un message divulgué envoyé aux détenteurs de billets via Eventbrite.

Contrairement à Jalisco, Nayarit n’a pas de restrictions strictes sur les grands rassemblements, mais les responsables de la santé de Nayarit ont informé le point de vente qu’ils prévoyaient de «surveiller de près» le circuit party.

L’adresse a été modifiée, le message Eventbrite l’a montré, à l’espace événementiel Eventos Palmeiras et les organisateurs ont demandé que les participants «ne publient pas [the adress] ou donnez-le car il s’agit d’un événement privé pour nos invités et ne veulent pas que cela sorte et cause des problèmes avec le public. «

Les organisateurs ont également cherché à souligner aux fêtards qu’ils ne prennent pas de photos ou de séquences vidéo en dehors des «zones désignées» pendant leur présence. « Si vous voyez quelqu’un filmer une vidéo », disait-il, « veuillez signaler la sécurité afin que les mesures appropriées puissent être prises. »

Un membre du personnel d’Eventos Palmeiras confirmé au Lame sur ce que la partie de circuit devait se dérouler comme prévu et a été «sold out. Nous rappellerons à tout le monde qu’il est poli de porter un masque et de rester à six pieds pendant la fête.

«S’ils ont une température, nous avons l’intention de leur suggérer de rentrer chez eux, mais nous ne pouvons pas les forcer à rester à la maison.»

Des avertissements similaires ont été décrits sur la page de l’événement, dans laquelle les contrôles de température, la capacité limitée des sites et les «masques obligatoires requis pour accéder à tous les sites» ont été mentionnés. «Nous faisons notre part pour assurer la sécurité des clients et vous encourageons à faire votre part également», a-t-il conclu.

L’événement est rapidement devenu un paratonnerre pour la critique, WeHo Times signalé. «Hey Jeffrey Sanker, notre gente au Mexique meurt du COVID-19», a écrit Eddie Martinez, Hunting Park, Californie, conseiller municipal et directeur exécutif de la Latino Equality Alliance et de Mi Centro, sur Facebook. « Faites ce qu’il faut et annulez votre circuit party à Puerto Vallarta pour NYE ou nous ciblerons et boycotterons vos futurs sponsors du Palm Springs White Party. »

Autant le COVID-19 continue de briser les records quotidiens et ses hôpitaux obstrués et débordés, s’ajoute à la liste des malheurs des Mexicains, un afflux d’Américains.

Des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis ont fui au Mexique en octobre et novembre 2020, selon les chiffres officiels, suscitant l’inquiétude des responsables de la santé publique déjà épuisés. Certains reportages ont même lié les touristes américains à des épidémies.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déjà conseillé aux Américains d’éviter tout voyage au Mexique, qui porte le quatrième nombre de décès par COVID-19 le plus élevé au monde.

RoseActualités a contacté Jeffrey Sanker pour un commentaire.