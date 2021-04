La Ferrari 812 Superfast lance une nouvelle spéciale en édition limitée avec un moteur V12 de 830 ch

22 avr.2021 10:56:06 IST

Ferrari n’a battu son propre record qu’avec une prochaine édition spéciale de la 812 Superfast, qui remplacera définitivement la 812 de 2017 en tant que Ferrari à aspiration naturelle la plus rapide et V12 le plus puissant. Les détails sont rares pour le moment, mais Ferrari affirme que la puissance du V12 est de 30 ch à 830 ch, le moteur de production le plus puissant qu’il ait jamais fabriqué, tandis que le limiteur de régime a été porté de 600 tr / min à 9500 tr / min, ce qui en fait la Ferrari à plus haut régime. , et le régime le plus rapide aussi. Attendez-vous à voir le 0-100 km / h du 812 Superfast chuter de quelques dixièmes en 2,9 secondes. Dans l’ensemble, le poids a été réduit par rapport au poids à vide de 1 630 kg du 812, ce qui devrait le rendre plus agile.

Également aidé par le fait que la nouvelle édition spéciale sera désormais équipée d’une direction de roue arrière et lancera le dernier contrôle de glissement latéral, maintenant en version 7.0. Bien qu’il ressemble largement au 812 Superfast sur lequel il est basé, des éléments tels que la lame en fibre de carbone sur le capot et un aileron arrière plus large et plus vertical contribuent à le distinguer. Et le fait que le pare-brise arrière du 812 ait été remplacé par un panneau en aluminium, conçu dans la soufflerie avec des générateurs de vortex (ou persiennes) intégrés, et intégré dans le toit.

L’appui a été massivement augmenté grâce aux prises d’air avant, aux séparateurs et au diffuseur arrière en fibre de carbone, avec des sorties d’échappement redessinées incorporées dans le diffuseur, l’aidant à brouiller les lignes entre les voitures de route de Ferrari et ses pilotes de série.

Cette nouvelle édition spéciale 812 Superfast verra sa première mondiale le 5 mai, et le fait qu’il s’agisse d’une édition limitée, avec tous ces superlatifs déjà accordés, signifie probablement qu’elle est déjà épuisée.

.

