La Ferrari 550 Maranello «s’habille» pour honorer la 250 GT SWB Breadvan

Le premier Breadvan (littéralement, le wagon à pain), de son nom complet Ferrari 250 GT SWB Breadvan, a été créé en 1962 par Giotto Bizzarrini pour rivaliser avec la nouvelle Ferrari 250 GTO aux 24 Heures du Mans. « Reborn » maintenant basé sur une Ferrari 550 Maranello.

Il est vrai qu’environ 60 ans après la naissance de la 250 GT SWB Breadvan, Niels van Roij Design a décidé d’honorer une proposition aussi intrigante, en créant une variante «moderne» du modèle emblématique.

Pour ce faire, il a «pris» une Ferrari 550 Maranello et l’a transformée. Annoncé à l’origine en 2019, cependant, ce n’est que maintenant que ce ponctuel vu la lumière du jour.

Travail artisanal

De toute évidence, la plus grande similitude entre ce 550 Maranello (alias «Breadvan Hommage») et la voiture qui a couru au Mans dans les années 1960, et a été surnommée «La Camionnette» ou «Breadvan», est sans aucun doute le volume arrière – dans la meilleure tradition du réel freins de tir.

Mais il y a plus. À l’avant, nous avons deux prises d’air sur le capot (comme dans l’original) et de nouveaux phares; et toute la section arrière a été faite d’une seule pièce d’aluminium (son moulage a été fait à la main) et il y a aussi une sortie d’échappement quadruple.

À l’intérieur, cette Ferrari 550 Maranello a reçu de nouveaux cadrans de style rétro, des finitions en Alcantara et une poignée de boîte de vitesses en aluminium. De plus, cette 550 Maranello très spéciale a reçu des jantes de 20 ”, des pneus Vredestein et des amortisseurs réglables de Koni.

À l’extérieur, seule la vitre avant a été conservée pour la Ferrari 550 Maranello. Sur le plan mécanique, ce « Breadvan Hommage » est resté fidèle au V12 avec 5,5 litres qui délivre 485 ch et 568 Nm.

Quant au prix, le montant demandé pour cet hommage à la Ferrari 250 GT SWB Breadvan reste à voir. Cependant, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un ponctuel, et la profondeur de la transformation, ne devraient pas être particulièrement accessibles.