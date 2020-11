La Ferrari 550 Maranello d’Eddie Van Halen est mise aux enchères

Eddie Van Halen (décédé le 6 octobre dernier), musicien, compositeur et considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps, avait aussi le «virus» des automobiles. Quelque chose que vous pouvez voir non seulement par votre Ferrari 550 Maranello qui va maintenant aux enchères, comme pour sa collection restante, divisée, principalement, entre des machines européennes rapides et des machines américaines musclées et personnalisées.

Sa Ferrari 550 Maranello, de l’année 2000, n’est pas non plus le modèle de collection typique, méticuleusement entretenu. Cette voiture a été utilisée, non seulement sur la route, mais aussi sur un circuit, présentant des changements à cet effet que l’on peut voir dans les (pas très bonnes) images qui accompagnent la publicité.

Non seulement pouvons-nous voir deux baquets avec harnais au lieu des sièges d’origine, nous avons également un arceau installé derrière les sièges avant, servant également de point de fixation pour le harnais. Les roues du modèle ne sont pas non plus celles d’origine.

Selon le commissaire-priseur, Gotta Have Rock and Roll, Eddie Van Halen était une présence fréquente sur les circuits, le seul endroit où il pouvait facilement explorer les performances de certaines de ses machines. Sachant cela, combien des 45 000 kilomètres que vous enregistrez y ont été parcourus? Le commissaire-priseur affirme que la voiture est en excellent état, la maintenance étant sous la responsabilité des experts Ferrari.

Le 550 Maranello

L’élégante 550 Maranello, lancée en 1996, représentait le retour de la marque italienne à la GT biplace avec V12 à l’avant. Pendant des années, cet espace avait été occupé par la Testarossa la plus extravagante et ses évolutions, la 512 TR et la F512 M, avec un moteur en position centrale arrière.

Le V12 atmosphérique de 5,5 litres dont il était équipé délivrait 485 ch à 7000 tr / min, transmis aux roues arrière via une boîte manuelle à six rapports. De quoi lancer la GT italienne jusqu’à 100 km / h en 4,4s et jusqu’à une vitesse maximale annoncée de 320 km / h.

La vente aux enchères

La vente aux enchères de la Ferrari 550 Maranello par Eddie Van Halen a débuté le 25 novembre et se poursuivra jusqu’au 4 décembre.

L’enchère minimum est de 200 mille dollars (environ 168 mille euros) et on estime que le prix final sera compris entre 250 mille et 300 mille dollars (210 mille mille euros). Une valeur confortablement supérieure à celle enregistrée par les autres 550 Maranello à vendre – enfin … tout le monde ne peut pas prétendre avoir une Ferrari 550 Maranello qui appartenait à Eddie Van Halen. La voiture est également accompagnée du document d’immatriculation original avec le nom d’Eddie Van Halen.