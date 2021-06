La Ferrari 296 GTB fait ses débuts mondiaux : tout ce que vous devez savoir sur la supercar hybride V6

24 juin 2021 20:39:03 IST

La première supercar Ferrari V6 de route est là, et contrairement à la spéculation, elle ne s’appelle pas « Dino », ou quoi que ce soit de même lié à distance – elle s’appelle la Ferrari 296 GTB, dans un certain mépris contre la convention de dénomination habituelle de Ferrari, merci en partie aux vastes droits d’auteur de Peugeot, mais également en faisant référence au V6 de 2 996 cm3 à l’arrière. La Ferrari 296 GTB devient la troisième Ferrari biplace à moteur central de la gamme, le livre terminé par la F8 Tributo et la SF90 Stradale, et le troisième modèle hybride après la LaFerrari et la SF90, bien qu’il s’agisse du premier plug-in Ferrari hybride pour être relativement grand public.

Les caractéristiques importantes sont une combinaison de 830 ch/740 Nm du V6 bi-turbo à chaud de 2,9 litres à 120 degrés et d’un moteur électrique de 166 ch (MGU-K) niché entre le moteur et la boîte de vitesses DCT à huit rapports, elle-même une version modifiée de celle du SF90 avec des rapports plus courts et un rouage supplémentaire pour la marche arrière. Les chiffres sont de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, de 0 à 200 km/h en 7,3 secondes (une demi-seconde plus rapide que la F8), une vitesse de pointe supérieure à 330 km/h, une limite de régime de 8 500 tr/min et un temps au tour sur la piste d’essai de Ferrari à Fiorano. de 1 min 21 sec, un temps qui correspond à celui de l’hypercar F12tdf de 2016.

La Ferrari 296 GTB, comme la SF90, peut rouler uniquement à l’électricité, sur une distance allant jusqu’à 25 km à des vitesses allant jusqu’à 135 km/h, grâce à la batterie sous plancher de 7,45 kWh, plus petite que celle de la SF90. Ferrari affirme que le V6 de 2,9 litres a établi un record pour la puissance spécifique la plus élevée à 221 ch par litre, et une attention particulière a été accordée à la façon dont il sonne avec un résonateur d’échappement à « tube chaud » breveté, résultant en un moteur qui est venu à être connu sous le nom de « petit V12 » en interne. Le V6 lui-même pèse environ 30 kg de moins que le V8 biturbo de 2,9 litres de la F8 Tributo, et le MGU-K de la voiture pèse 22 kg, tandis que la batterie pèse 177 kg.

Le style suit la même veine que la SF90, mais présente peut-être un look plus épuré, les concepteurs de Ferrari choisissant de garder la voiture visuellement exempte d’améliorations aérodynamiques évidentes, reléguant les éléments aérodynamiques à la partie inférieure plus sombre de la voiture. Ces éléments produisent 360 kg d’appui à 250 km/h, soit plus qu’assez pour qu’il ait de l’importance sur une piste de course. La lunette arrière verticale – une première pour une Ferrari moderne – est un peu un retour en arrière, tandis que la queue verticale « Kamm » rappelle la voiture de course Ferrari 250 LM, l’un des plus grands succès de Ferrari en sport automobile, cache un aileron arrière actif.

Il roule sur un empattement raccourci – 50 mm plus court que le F8 – et est la Ferrari à empattement le plus court de la gamme, ce qui contribuera sans aucun doute à l’agilité, grâce à un nouveau capteur à 6 voies qui aide à détecter la limite d’adhérence à mieux vaut laisser l’électronique faire son travail. Un nouveau système ABS-Evo a permis de réduire la distance de freinage jusqu’à 9 %. Ferrari affirme également que le centre de gravité de la 296 GTB est abaissé de 10 mm par rapport à la F8, grâce à un positionnement global plus bas du groupe motopropulseur V6.

Le tableau de bord est une Ferrari typique du nouvel âge, avec toute l’instrumentation numérique et un sélecteur de vitesses inspiré de la porte classique Ferrari H-pattern, comme dans la Roma.

Les livraisons sur les marchés étrangers devraient commencer au premier trimestre de 2021 et les prix commencent à partir de 269 000 euros (2,38 crore Rs avant taxes et droits) jusqu’à 302 000 euros (2,67 crore Rs avant taxes et droits) lorsqu’ils sont spécifiés avec le pack Assetto Fiorano .

.

