La ferme de Clarkson a été renouvelée pour une deuxième série

L’émission a reçu des critiques élogieuses de la part des téléspectateurs et des critiques, bénéficiant d’une note de 9,0 sur IMDb – plus élevée que les goûts de Le bureau, Amis et Peaky Blinders.

Offrant un avant-goût de ce que nous pouvons attendre de la prochaine série, Amazon Prime Video a déclaré: « Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm alors que Jeremy vise à se diversifier, en élargissant ses connaissances agricoles limitées sous l’œil vigilant de son une équipe pragmatique : le conducteur de tracteur Kaleb, le favori des murs de pierre Gerald, le conseiller ‘Cheerful’ Charlie, Lisa, la meilleure fermière de Jeremy et bien d’autres.

« La série 2 promet d’apporter plus de rires, de triomphes et de tribulations, et bien sûr plus de faux pas agricoles, alors que nous suivons Jeremy & co dans leur aventure agricole. »