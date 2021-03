La fenêtre de sortie de PS3 et Xbox One «Rust» révélée

Le suivant édition console du jeu vidéo de survie populaire « Rust » a officiellement un fenêtre de sortie: printemps 2021.

Après avoir été initialement annoncée en 2019, les nouvelles sur la version console du titre ont été relativement calmes depuis lors, maiso Un récent comité d’évaluation des logiciels de divertissement de l’ESRB a indiqué qu’il serait publié le plus tôt possible, et il a maintenant été confirmé par la nouvelle annonce que « Rust » sera bientôt disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le délai relativement long entre l’annonce et les nouvelles supplémentaires n’est pas vraiment choquant compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours qui a affecté des choses comme le développement de jeux vidéo dans le monde.

Compte tenu du récent regain de popularité du titre grâce en grande partie aux influenceurs en streaming, maintenant certainement il semble que le moment soit venu de lancer enfin la version console.

Comme indiqué ci-dessus, « Rouiller » sera lancé dans PlayStation 4 et Xbox One ce printemps. Actuellement est disponible pour PC.