La fenêtre de sortie d’Andor Saison 2 révélée, le créateur dévoile plus de détails

Plusieurs détails ont été révélés concernant la deuxième saison du film acclamé par la critique Guerres des étoiles série dérivée, Andor, y compris une fenêtre de publication. Les premières images de Andor La saison 2 a été diffusée lors de l’événement en cours Star Wars Celebration 2023, le créateur Tony Gilroy révélant que l’émission devrait revenir sur Disney + pour sa deuxième (et dernière) saison à l’été 2024.





« Si vous connaissez votre fin, cela aide vraiment. Nous savons exactement où nous allons. Vous savez ce que vous devez livrer émotionnellement et ce que l’histoire doit faire. C’est une décision de survie, mais c’est bon pour nous sur le plan créatif.

Contrairement à ce que les créatifs et le public peuvent parfois ressentir à l’idée de faire des préquelles, Gilroy a accepté de savoir ce que la fin de Andor sera. Et déclare même que cette connaissance a aidé et a été « bonne » en matière de créativité et de livraison de l’histoire.

Andor La saison 2 se déroulera différemment de la première sortie, explorant les quatre années d’événements qui ont précédé le début de Un voyou. Le droïde impérial K-2SO d’Alan Tudyk est un personnage dont beaucoup espèrent qu’il reviendra, et qui devrait vraiment être basé sur la chronologie. Alors que l’acteur et le personnage devaient initialement apparaître dans la première saison de Andorles choses ont changé, avec Guerres des étoiles les fans ont hâte de voir Cassian reprogrammer et devenir les meilleurs amis du droïde sarcastique.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





La première saison d’Andor a été acclamée par la critique

Disney

Commençant cinq ans avant les événements de 2016 Un voyou et 1977 Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir, Andor suit un ensemble de personnages au moment où une alliance rebelle se forme contre l’empire galactique. L’un de ces personnages est Cassian Andor, incarné à nouveau par Un voyou star Diego Luna, un voleur qui devient révolutionnaire et rejoint finalement la rébellion.

La deuxième saison de Andor verra Luna reprendre son rôle de Cassian Andor, en plus de servir de producteur exécutif sur le Guerres des étoiles série. Les goûts de Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Stellan Skarsgård, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Faye Marsay, Varada Sethu et Elizabeth Dulau figurent aux côtés de Luna.

La première saison de Andor a été acclamé par la critique lors de sa sortie et détient actuellement une note très fraîche de 96% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Julian Roman, de 45secondes.fr, a fait l’éloge de la série pour avoir raconté « une histoire mature et sophistiquée dès le début » et « enfin adopté des thèmes pour adultes ». Qualifiant le voyage de Cassian Andor de « brillamment comploté », il conclut qu' »il sera fascinant de voir ce qu’il apprendra de Luthen avant son ultime sacrifice dans Rogue One ».

Tir sur Andor La saison 2 a commencé en novembre, la saison de 12 épisodes devant atterrir sur Disney + à l’été 2024. Andor La saison 2 n’est qu’une parmi plusieurs Guerres des étoiles émissions prévues pour Disney +, y compris la série basée sur Jedi L’Acolyte; Ahsokaqui suivra Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano; Star Wars : Équipage de squelettes avec Jude Law; et d’autres aventures avec Le Mandalorien.