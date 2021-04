La femme se trompe de colle à ongles pour les gouttes pour les yeux, colle les yeux fermés

Accident dangereux quand une femme ferme un œil avec ce qu’elle pensait être des gouttes pour les yeuxhttps: //t.co/mjfWd5mKnl20 avril 2021 En savoir plus

Une femme du Michigan a accidentellement fermé les yeux lorsqu’elle a mélangé ses bouteilles de gouttes pour les yeux et de la colle à ongles, selon des reportages.

La femme, Yacedrah Williams, a déclaré qu’elle s’était endormie avec ses lentilles de contact, mais qu’elle s’était réveillée à 1 heure du matin et qu’elle voulait les sortir, selon un média local. WXYZ à Detroit. Comme ses yeux étaient secs, elle avait besoin de quelques gouttes pour les yeux pour aider à retirer les lentilles.

Elle attrapa donc son sac à main, où elle garda une petite bouteille de gouttes pour les yeux. Mais elle a également stocké une petite bouteille de colle à ongles dans son sac à main, pour réparer les ongles cassés, a rapporté WXYZ.

Williams a réalisé son erreur une seconde trop tard. «J’étais comme, ‘Oh mon Dieu.’ Il est tombé dans mon œil, et j’ai essayé de l’essuyer. Il m’a fermé l’œil « , a déclaré Williams à WXYZ. « Je viens de commencer à jeter de l’eau froide [on it], et j’essayais de séparer mes yeux mais je ne pouvais pas. »

La décision de Williams de mettre de l’eau dans ses yeux s’est avérée être une bonne décision. «Si jamais vous avez quelque chose dans l’œil, la chose immédiate à faire est d’essayer de rincer votre œil» en tenant votre tête sous un robinet ou en versant une bouteille d’eau sur votre œil, Dr George Williams, ophtalmologiste à Beaumont Health à Royal Oak, Michigan, a déclaré à WXYZ. « Tu vas faire un désordre mais tu peux sauver ta vision. »

Il a ajouté que Yacedrah Williams n’est pas la première personne à avoir accidentellement mis de la colle à ongles dans ses yeux.

Williams a été emmenée à l’hôpital où les médecins ont retiré sa lentille de contact, qui avait la colle à ongles dessus. « Ils ont dit que ce contact avait sauvé ma vision », a déclaré Yacedrah Williams. Elle a perdu ses cils sur cet œil parce que les médecins ont dû retourner le haut de la paupière et tirer dessus pour retirer la lentille, a-t-elle déclaré.

Yacedrah Williams a ajouté qu’elle ne garderait plus jamais de gouttes pour les yeux et de colle à ongles dans son sac à main, et qu’elle n’utilisera probablement plus de colle à ongles.

