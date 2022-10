La femme qui a appelé le 911 sur Jeffrey Dahmer réagit à la série Netflix

Bien que plus de 30 ans se soient écoulés depuis la fin du règne de terreur du monstre de Milwaukee, les crimes horribles de Jeffrey Dahmer ont suscité un regain d’intérêt avec la série limitée de Netflix Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer.





Les projecteurs sur le tueur en série prolifique se font au prix de mettre du sel dans les blessures des personnes personnellement touchées par les atrocités qu’il a commises. L’une des personnes touchées était Cola Styles, qui a rencontré Dahmer lorsqu’elle a trouvé l’une de ses victimes errant nue à l’extérieur, battue et ensanglantée.

Bien qu’elle ait appelé le 911 pour aider le garçon presque insensible, Konerak Sinthasomphone, 14 ans, la police a cru les affirmations de Dahmer selon lesquelles Sinthasomphone était son amant de 19 ans. Malgré les appels de Styles et de sa tante Glenda Cleveland pour que la police réalise que Sinthasomphone était en grave danger, ils ont remis le garçon aux soins du tueur.

Dahmer dira plus tard aux enquêteurs qu’il avait tué et démembré Sinthasomphone peu de temps après que les autorités aient quitté son appartement cette nuit-là; il continuerait à commettre quatre autres meurtres entre cette nuit-là et son arrestation deux mois plus tard.

S’asseyant avec Spectrum News 1 de Milwaukee après la sortie de la série Netflix, Styles dit qu’elle n’a pas pu se forcer à regarder les nombreux films, émissions, émissions spéciales et documentaires qui ont découlé du cas de Dahmer.

En fait, elle dit qu’elle aimerait pouvoir effacer l’expérience de sa mémoire.

« Je me demandais si je pouvais être hypnotisé pour pouvoir bloquer cette partie de ma vie. Je ne voulais vraiment pas y penser », a déclaré Styles, qui a pris un pseudonyme depuis le début des années 90 pour se distancer de l’affaire, a dit.





Styles Détails Rencontre avec Dahmer : J’ai vu une « série du mal »

Netflix

Styles n’avait que 17 ans lorsqu’elle est tombée sur le Sinthasomphone hébété devant l’appartement de sa tante à Milwaukee. À son insu, Sinthasomphone avait été drogué par Dahmer et s’était fait injecter de l’acide chlorhydrique dans le crâne.

Styles a appelé le 911 et réconfortait le garçon lorsqu’elle a été approchée par Dahmer. Le tueur a d’abord essayé de plaisanter avec Styles et son cousin pour qu’ils lui libèrent Sinthasomphone, puis est devenu agressif quand ils n’ont pas acheté son acte.

« Quand je lui ai dit que nous avions composé le 911, il a plaisanté en disant que ‘Jim’ s’était égaré après avoir été ivre. Mais ensuite, le nom n’arrêtait pas de changer de Jim. Et quand il a vu que je ne l’achetais pas, j’ai vu une séquence de mal dans Et puis il manipulait le garçon d’une manière brutale, essayant de l’emmener. Il y avait beaucoup de tiraillements et de torsion de son bras, juste en étant vraiment agressif « , a raconté Styles à Fox News en 2020.

« Je ne pouvais tout simplement pas comprendre pourquoi il me donnait tant de mal en sachant que de l’aide était en route. Je n’avais tout simplement pas un bon pressentiment », a-t-elle ajouté.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer est maintenant en streaming sur Netflix.