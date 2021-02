La femme la plus serrée du monde ne possède qu’une seule ampoule et cuisine la nourriture au lave-vaisselle

Stephanie a pour mission de garder ses dépenses aussi bas que possible afin qu’elle récupère les peluches de sa sécheuse pour les transformer en tampons de coton de fortune qu’elle utilisera pour enlever son vernis à ongles et se maquiller.

En ce qui concerne l’ampoule, la mère la déplacera dans la maison avec elle et estime que cela permet d’économiser 60 € par mois sur l’électricité.

Stephanie, qui est apparue sur TLC’s Cheapskates extrêmes, applique également les «douches bleues» et utilise un babyphone pour dire à son partenaire quand son temps est écoulé.

Le principe de l’expérience est d’entrer et de se rincer le corps avant d’éteindre la douche pour se faire mousser avec du savon, de le rincer et de sortir.

Stephanie a dit: « Coupez l’eau, faites mousser votre corps, assurez-vous d’avoir toutes les zones pour ne rien manquer car vous ne pouvez pas y retourner … et sortir. »

Patrick n’était pas à bord avec la routine régimentée, disant aux caméras: « Je n’ai pas le droit de prendre de longues douches parce que Stéphanie aime économiser de l’argent pour la facture d’eau. Je n’ai pas vraiment l’occasion de me laver tout le corps, comme moi Je suis un homme adulte et je devrais pouvoir y aller et prendre une douche virile. «