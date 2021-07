La femme en caoutchouc arrive dans les histoires d’horreur américaines alors que nous retournons à Murder House

L’anthologie d’horreur tordue de Ryan Murphy histoire d’horreur américaine a emmené le public dans des endroits incroyablement sombres tout au long de ses neuf saisons, et à travers des maisons de meurtre, des asiles, des covens de sorcières et des spectacles de monstres, Murphy et son équipe de rédaction ont prouvé à maintes reprises qu’ils savent comment faire des cauchemars au public. Malheureusement pour les fans de la série de longue date, la saison dix a été suspendue indéfiniment et bien que cela soit malheureux pour les fans inconditionnels qui aiment spéculer sur ce que chaque nouvelle saison apportera, le congé a donné à Murphy une chance de poursuivre un nouveau projet appelé Histoires d’horreur américaines, qui devrait explorer chaque semaine une nouvelle histoire d’horreur contenue.

Première le 15 juillet, Histoires d’horreur américaines a fait ses débuts avec un double long métrage d’épisodes intitulé « L’homme en caoutchouc » parties un et deux, qui voit une adolescente nommée Scarlet et ses deux pères emménager dans la tristement célèbre maison du meurtre de LA, dans l’espoir de transformer le maudit bâtiment en un confortable bed and breakfast hanté. Comme tous les résidents de la maison du meurtre, la famille voit bientôt leur vie et leur santé mentale se détériorer autour d’eux, surtout après que Scarlet ait découvert le costume d’homme en caoutchouc précédemment porté par Tate Langodn d’Evan Peter dans la première saison. Apparemment ayant son propre esprit, il suffit d’un curieux essai pour que le costume enveloppe Scarlet, et bientôt elle commence à exprimer les désirs sombres qu’elle n’avait osé explorer que sur Internet, comme attirer ses brutes de l’école dans le sous-sol. pour une vengeance au couteau. En classique histoire d’horreur américaine style, ce n’est que la pointe de l’iceberg trempé de sang, avec la deuxième partie voyant Scarlet poursuivre une relation amoureuse avec un fantôme résident brandissant un couteau nommé Ruby.

Malheureusement pour les fans de longue date, et en particulier les fans des saisons précédentes, Histoires d’horreur américaines n’offre pas autant de peurs qu’il le devrait. L’idée de retourner dans la maison du meurtre de la saison 1 est assez intéressante, mais aussi quelque chose qui a déjà été exploré dans l’arc Apocalypse de la saison 8, où nous avons vu que les fantômes vivaient réellement en harmonie et travaillaient activement pour éloigner les acheteurs potentiels des dangers. que la maison posait. Cependant, l’aspect le plus étrange des deux premiers épisodes est peut-être le fait que les fantômes des résidents précédents sont complètement oubliés, comme s’ils venaient en quelque sorte de passer dans l’au-delà, bien que la série fasse également tout son possible pour nous rappeler leur présence, comme lorsqu’un thérapeute familial récemment décédé remarque qu’elle doit maintenant partager les heures de bureau avec le thérapeute à l’étage, un clin d’œil à Ben Harmon de la première saison. À présent, la maison du meurtre a perdu son avantage et ses secrets ne surprennent plus ou n’effrayent plus le public, la laissant se sentir comme une attraction de maison hantée que vous avez déjà parcourue trois fois de suite.

Même si les deux premiers épisodes de la série n’ont pas l’effet escompté, Histoires d’horreur américaines ne devrait pas être compté pour l’instant. La série est toujours bien écrite et a agi de manière phénoménale, et n’a besoin que de sortir de l’ombre de son prédécesseur et de commencer à explorer ses propres royaumes d’horreur pour réussir. Heureusement, il nous reste encore quatorze semaines d’histoires, le prochain épisode devant être diffusé le 22 juillet et centré sur la projection d’un film de groupe qui a des conséquences désastreuses pour son public.

Histoires d’horreur américaines « The Rubber (Wo) Man » est actuellement disponible en streaming sur Hulu via la section FX.

Sujets : histoire d’horreur américaine