La femme d’Eric Clapton: Qui est Melia McEnery?

Eric Clapton est un célèbre guitariste, chanteur et compositeur de rock et de blues.Il est le seul artiste à trois reprises à faire partie du Rock and Roll Hall of Fame en tant qu’artiste solo, membre de Cream et membre des Yardbirds .

Clapton est surtout connu pour ses chansons, «Wonderful Tonight», «Tears in Heaven» et «I Shot the Sheriff».

Cependant, après avoir annoncé qu’il faisait équipe avec Van Morrison pour une chanson protestant contre les nouveaux ordres de verrouillage COVID-19, il a reçu contrecoup majeur des fans à travers le monde.

Alors que Clapton n’est pas étranger à la controverse, sa partenaire de plus de deux décennies, Melia McEnery, s’est tenue à ses côtés à travers tout cela et restera sans aucun doute à ses côtés pendant son dernier scandale.

Qui est la femme d’Eric Clapton, Melia McEnery?

Continuez à lire pour en savoir plus sur la charmante épouse d’Eric Clapton, Melia McEnery.

C’est une philanthrope.

Melia McEnery n’est pas seulement connue pour être mariée à une légende du rock.

McEnery est un mondain et philanthrope âgé de 44 ans. Elle est née le 1er février 1976, ce qui fait d’elle un Verseau. Elle est originaire de Columbus, Ohio.

McEnery est un philanthrope qui s’est impliqué dans de nombreuses causes différentes. Elle a notamment travaillé comme conseillère clinique principale pour le Crossroads Center Antigua, un centre de traitement de la toxicomanie fondé par Clapton.

Melia McEnery a également fondé Turn Up For Recovery, un mouvement qui vise à lutter contre la stigmatisation de la dépendance.

McEnery a lancé le mouvement parce qu’elle «a vu et vécu de première main avec la dépendance, elle voulait partager avec les autres ce qui avait été partagé avec elle» et voulait «faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls, il y a du soutien là-bas, pas seulement pour la personne aux prises avec la dépendance mais aussi pour les amis et les membres de la famille.

Comment Eric Clapton et Melia McEnery se sont-ils rencontrés?

McEnery et Clapton se sont rencontrés en 1998 lors d’une soirée Giorgio Armani à Los Angeles.

À l’époque, Melia McEnery travaillait en étroite collaboration avec Armani et était l’une des planificateurs d’événements. Cependant, elle n’a pas été autorisée à engager la conversation avec les invités, mais elle ne pouvait s’empêcher de parler à Clapton.

En fait, elle est allée vers lui et a dit: « Mon oncle est un grand fan de toi, puis-je avoir ton autographe? » Ils se sont immédiatement entendus et Clapton se souvient: « J’ai commencé à lui demander de sortir, et nous sommes devenus amis. Et avec elle, j’ai découvert que j’étais capable de répondre à quelque chose qui était vraiment bon pour moi. »

Clapton se souvient de leur première rencontre et dit: « Il y avait quelque chose dans sa … force. Elle occupait son espace avec une autorité absolue. Il était clair que même si elle avait la moitié de mon âge, elle était capable d’être une partenaire adéquate pour n’importe qui. »

McEnery a aidé Clapton à devenir un époux.

En 2002, Clapton et McEnery se sont mariés lors d’une cérémonie surprise le jour du Nouvel An à Ripley, au Royaume-Uni.

Au moment de leur mariage, McEnery n’avait que 25 ans et Clapton avait 56 ans. Cependant, Clapton n’a pas toujours été le matériau du mari.

Avant que Clapton ne rencontre McEnery, il avait la réputation d’être un coureur de jupons et il l’admet.

Clapton explique: «J’avais l’habitude d’identifier mon estime de moi avec le sexe. Les copines sont devenues un moyen d’éviter d’être avec moi-même. Je voyais une femme dans une pièce et j’étais magnétisée et généralement ce serait dangereux, parce que je ne Je ne pense pas que vous puissiez être bon pour qui que ce soit à moins que vous ne vous sentiez bien par vous-même. »

Avant d’épouser McEnery, Clapton était marié à Pattie Boyd de 1979 à 1988.

En fait, Clapton est tombée amoureuse de Boyd alors qu’elle était encore mariée à son ami, George Harrison.

Clapton a été très ouvert sur la façon dont il a maltraité Boyd pendant leur mariage depuis qu’il était un «alcoolique à part entière et pratiquant».

«Il y avait des moments où je me contentais de coucher avec ma femme de force et je pensais que c’était mon droit», a-t-il expliqué tristement. « Je n’avais absolument aucun souci pour les autres et je pense que ce qui se passe dans une famille, c’est que tout le monde commence à soigner ses propres rôles pour le rendre supportable de vivre de cette façon. »

Clapton a depuis grandi et appris de cette époque, surtout depuis qu’il est devenu sobre. Clapton dit que McEnery est la seule femme avec qui il a eu une «relation véritablement égale».

Le fils de Clapton a été tué dans un tragique accident.

Eric Clapton avait une fille issue de sa précédente relation avec Yvonne Kelly. Avec Kelly, il avait Ruth Clapton. Il a également eu un fils, nommé Conor Clapton, issu de sa précédente relation avec Lory Del Santo, une actrice de télévision italienne.

Clapton a eu le reste de ses enfants avec McEnery. Ensemble, ils ont trois filles, Julie Rose Clapton, Sophie Belle Clapton et Ella May Clapton.

Tragiquement, le fils de Clapton, Conor Clapton, est décédé dans un triste accident.

En 1991, alors que Conor Clapton avait 4 ans, il est tombé d’une fenêtre ouverte d’une chambre au 53e étage d’un immeuble d’appartements de Manhattan.

Après que la femme de ménage ait nettoyé la fenêtre, elle l’a laissée ouverte et le tout-petit a sprinté devant elle et est tombé par la fenêtre. Eric Clapton n’était pas là à l’époque mais la mère du fils, Lory Del Santo, était présente.

McEnery est très favorable à Clapton.

McEnery soutient fortement la lutte de Clapton contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Sur le chemin de sa guérison, il a fondé Crossroads Center Antigua, dont McEnery siège au conseil d’administration.

En plus de la dépendance, Melia McEnery soutient également la carrière musicale de son mari.

En fait, sa chanson préférée est « Run Home To Me » de son album Retour à la maison.

Clapton explique: « Elle n’a qu’à entendre l’ouverture et elle se met à pleurer, et moi aussi, parce que cette chanson parle de nous assis sur la plage pierreuse de Bognor en hiver. Il faisait froid mais beau et personne n’était là et c’était le la plus réelle image que j’avais de nous devenir une famille. »

Clapton a également parlé de certains problèmes de santé auxquels il a été confronté.

Il a admis qu’il devenait sourd et qu’il avait des lésions nerveuses qui affectaient son dos et ses mains.

Cependant, McEnery l’a aidé à passer à travers. Clapton explique: «Ma femme adore le jus, avec du chou frisé, des trucs hardcore» et cela l’aide à «s’éloigner du sucre, du blé et des conservateurs.

Eric Clapton a annoncé qu’il faisait équipe avec Van Morrison pour une chanson protestant contre les verrouillages.

Et ça ne s’est pas bien passé avec les fans!

« Nous sommes nombreux à soutenir Van et ses efforts pour sauver la musique live; il est une inspiration », a déclaré Clapton à propos de son association avec Morrison pour leur chanson anti-lockdown, « Stand and Deliver ».

« Nous devons nous lever et être comptés parce que nous devons trouver un moyen de sortir de ce gâchis. L’alternative ne vaut pas la peine de réfléchir. La musique live pourrait ne jamais se rétablir », a-t-il ajouté, faisant référence à la fermeture des salles de concert au milieu de la pandémie mondiale.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.