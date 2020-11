La femme de Vivek Murthy: Qui est Alice Chen?

L’ancien chirurgien général américain Vivek Murthy fait la une des journaux alors que le président élu Joe Biden a annoncé qu’il allait le nommer à la tête de son nouveau groupe de travail COVID-19 AKA le «nouveau Dr Fauci».

Murthy est un médecin américain et un ancien vice-amiral du Public Health Service Commissioned Corps.

Murthy a été chirurgien général sous l’administration Obama, mais a été renvoyé par Trump.

Maintenant, il est de retour en force, suscitant des questions sur sa famille et sa vie personnelle.

Qui est la femme de Vivek Murthy, Alice Chen?

Alice Chen, mieux connue sous le nom de Dr. Chen, est originaire de la région de la baie de San Francisco.

Elle a fait ses études à l’Université de Yale et a fréquenté le Weill Cornell Medical College.

Après avoir obtenu son diplôme de médecine, elle a terminé sa formation doctorale dans le laboratoire du Dr Chaitan Khosla à l’Université de Stanford.

Là, elle s’est concentrée sur l’ingénierie des protéines ainsi que sur la caractérisation des protéines.

Elle détient actuellement un doctorat. en génie chimique de l’Université de Stanford et un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l’UC Berkeley.

Elle était très ambitieuse dans sa scolarité. Elle est également optimiste, par heure Bio Twitter: « Je crois que chacun de nous peut rendre le monde meilleur pour les autres, alors nous devrions. »

Que fait Alice Chen dans la vie?

Alice Chen est médecin. Elle était médecin-chef et directrice adjointe du San Francisco Health Network.

Elle est actuellement secrétaire adjointe de la planification des politiques et chef des affaires cliniques de la California Health and Human Services Agency.

Elle a été professeur à l’École de médecine de l’Université de Californie à San Francisco pendant environ 15 ans. Pendant qu’elle était là-bas, elle a publié plus de 50 chapitres de livres, des recherches et des articles évalués par des pairs.

Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif et fondations et est actuellement présidente du conseil d’administration de The Health Initiative.

Pour couronner le tout, en 2019, elle a été élue au conseil de surveillance de l’Université Harvard.

Alice Chen parle trois langues.

Dans son profil UCSF, il est indiqué que Chen maîtrise l’anglais, le mandarin et l’espagnol.

Quel âge a Vivek Murthy?

Vivek Murthy est né le 10 juillet 1977 à Huddersfield, au Royaume-Uni.

Il a 43 ans et est Cancer.

Murthy et Chen ont eu un mariage multiculturel.

On ne sait pas comment le couple s’est officiellement rencontré, mais dans un message Facebook, Murthy a écrit: « Quand j’ai rencontré Alice Chen pour la première fois, j’ai été frappé par son humilité, son authenticité désarmante et sa passion tranquille pour les gens. Le monde a besoin de plus d’Alice. »

Les deux médecins se sont mariés le 22 août 2015.

Le mariage consistait en une belle cérémonie multiculturelle où les deux se sont jurés d’être les partenaires l’un de l’autre pour la vie.

Vivek Murthy kids – combien en a-t-il avec Alice Chen?

Dans le profil de Doctors for America de Chen, il est indiqué qu’elle vit à Washington avec son mari et leurs deux enfants.

Le sexe, la date de naissance, les âges et les noms ne sont pas connus pour le moment.

Quelle est la valeur nette de Vivek Murthy?

La valeur nette de Vivek Murthy en 2020 devrait être comprise entre 1 et 5 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.