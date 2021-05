La femme de Terry Crews dit que la célébrité a aggravé sa dépendance au porno

By Terry TERRYBLY DENSILISS CONTOURING - Contouring Contouring

Ce duo contouring sculpte, corrige, affirme les volumes et les contrastes dombre & lumière. La teinte foncée creuse et redéfinit les zones à affiner, alors que la claire illumine les reliefs à sublimer. Sa technologie Densiliss® focus rides concentre les pigments mimétiques les plus fins et les prismes F.T.C - Flawless Time-Control - pour se calquer à chaque grain de peau et carnation. Ultra-légère et surfine, sa texture lumi-lissante se fond sans marquer les traits, rides et ridules. Le visage est redessiné, galbé et stylisé dun fini mat-satiné modulable.