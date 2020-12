La femme de Snoop Dogg déchaîne les fans avec l’histoire d’IG cryptique

Certains fans n’ont pas pu s’empêcher de proposer des théories.

Snoop Dogg et sa femme Shante Broadus sont ensemble depuis près de 25 ans maintenant et bien que leur union soit toujours solide, il est bien documenté qu’ils ont traversé des épreuves et des tribulations au fil des ans. Quoi qu’il en soit, les deux ont été assez ouverts sur leur vie ensemble, en particulier avec une grande partie de leurs expériences se déroulant sous les yeux du public. En raison de leur statut de couple de célébrités, les fans sont toujours à la recherche de signes indiquant que les choses pourraient être difficiles, et c’est exactement ce qui s’est passé vendredi. Broadus a pris son histoire Instagram où elle a écrit « nous avons tous gaspillé les meilleures versions de nous-mêmes sur quelqu’un qui n’en a rien foutu. » Bien que l’on ne sache pas de qui parlait Broadus, beaucoup ont décidé de tirer des conclusions hâtives car ils pensaient que Snoop pourrait être derrière le message. Dans les commentaires de la publication Instagram ci-dessous, les fans ont remis en question l’histoire IG de Broadus avec un fan en disant: « Elle a raison, elle a été en panne pendant des décennies et cela est venu avec un amour de lutte. Peut-être pas financièrement, mais certainement en termes de fidélité. Alors mesdames, obtenez ce pain, prenez cette tête puis partez. Et ne donnez pas naissance à ces hommes. Plus facile à tremper. » Un autre fan a écrit: « Je veux vraiment qu’elle parte, elle est trop adulte pour faire un message comme celui-ci. Procurez-vous un avocat, une part de l’argent et vivez le reste de votre vie heureux et en bonne santé. » D’autres n’étaient pas aussi convaincus par le message qu’un commentateur a noté: « Elle publie ces mèmes de rupture chez les adolescentes depuis des années. Elle ne va nulle part. » Inutile de dire que vous ne pouvez rien publier sur Internet ces jours-ci sans que les gens créent leurs propres histoires. Frank Trapper / Corbis via