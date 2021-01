La femme de Robin Williams explique "malentendus" à propos de sa mort

La veuve de l’acteur, Robin Williams, Susan Schneider Williams, a révélé qu’il existe de nombreux « malentendus » entourant la mort de sa femme.

Le chér acteur et le comédien est décédé à l’âge de 63 ans dans 2014 après s’être suicidé. Il a été révélé plus tard qu’il luttait contre une maladie dégénérative appelée, Démence à corps de Lewy.







Lors d’une récente interview, Susan a parlé de son défunt mari, « Les médecins m’ont dit après l’autopsie: » Êtes-vous surpris que votre mari souffre de démence avec des corps de Lewy partout dans le cerveau? «

«Je ne savais même pas ce que les corps de Lewy, mais j’ai dit: «Non, je ne suis pas surpris. Le fait que quelque chose se soit infiltré dans chaque partie du cerveau de mon mari était parfaitement logique », a-t-elle ajouté. Susan.

Aussi, la femme de Williams a parlé de son rôle récent dans la bande, ‘Le souhait de Robin’, qui suit les derniers jours de la vie de l’acteur et explique son diagnostic par des corps de Lewy, «Si mon mari n’était pas célèbre, je ne me serais pas mis dans cet endroit … mais il y a beaucoup de malentendus sur ce qui lui est arrivé et sur les corps de Lewy. C’était donc la bonne chose à faire. «







Précédemment, Susan a révélé que la réalisation de la bande l’a aidé dans son processus de compréhension de la maladie dont il souffrait Robin à la fin de sa vie, «juste avec le nom de sa maladie cérébrale dont je n’ai jamais entendu parler, je me suis lancé dans une mission pour la comprendre.

D’autre part, pendant la 2020 une chaîne a été lancée Youtube où vous trouverez des routines de présentation classiques se lever de Robin Williams.