La femme de Rhod Gilbert confirme qu’ils se sont rapprochés de l’hôpital après son diagnostic de cancer

Dans un message sur Facebook, Gilbert s’est décrit comme un « fier mécène du centre de cancérologie de Vilendre » et a déclaré que cela avait joué un « rôle énorme » dans sa vie au cours des 10 dernières années, mais a admis qu’il « n’avait jamais imaginé que [he] serait un patient’ là-bas.

Gilbert et sa femme ont déjà déménagé deux fois cet été, mais Harries a déclaré sur Twitter qu’ils avaient déménagé « pour la troisième fois depuis juillet » afin que Gilbert puisse être plus proche de l’hôpital alors qu’il poursuit son traitement.

Harries a déclaré que les «médicaments et équipements» qui accompagnent le traitement de Gilbert «remplissent une voiture entière à eux seuls pour le moment», mais elle a dit à un utilisateur de Twitter qu’elle et Gilbert étaient «tellement chanceux» de pouvoir se déplacer, donc ils n’avaient pas voyager pendant des heures pour se faire soigner.

A déménagé pour la troisième fois aujourd’hui depuis juillet afin que Rhod puisse être proche de l’hôpital. La vie c’est beaucoup en ce moment mais on s’en sort avec l’aide de nos merveilleux amis et famille ❤️❤️❤️

Andrew Morris, responsable de la collecte de fonds à Velindre, a déclaré que Gilbert avait reçu « des milliers de messages, de cartes et de cadeaux », ajoutant: « Rhod a tellement fait pour Velindre que c’est formidable de voir d’autres le soutenir lui et le centre.

« Le nombre de comédiens qui se sont impliqués dans les événements Wales Stands Up pour montrer leur soutien à Rhod et Velindre en cette période difficile est vraiment fantastique, et nous savons que Rhod sera touché car ces événements englobent deux choses qui le passionnent extrêmement – ​​la comédie et lever des fonds pour Velindre. »