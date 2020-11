La femme de Phil Murphy: Qui est Tammy Synder Murphy?

«Oh mon Dieu, Murphy, tu es tellement ad – k», a crié une femme au gouverneur du New Jersey Phil Murphy dans une vidéo virale alors qu’il dînait dans un restaurant de Red Bank, New Jersey avec sa femme, Tammy Snyder Murphy, quatre enfants. «’Vous pouvez aller f – k vous-même, comment est-ce? Je n’ai pas besoin de masque de roi. Tu sais pourquoi je n’ai pas besoin de masque? Parce qu’il n’y a rien de mal à moi.

“Pas un fan de Murphy,” quelqu’un a tweeté sur Twitter, “mais c’est faux! Il est avec sa famille en train de dîner – laissez-le tranquille !!!”

Yikes. Le fiasco anti-masque a suscité l’intérêt pour la famille et la femme de Murphy – les personnes exactes avec lesquelles il dînait lorsqu’il a été confronté à des chahuteurs anti-masque.

Qui est la femme de Phil Murphy, Tammy Synder Murphy?

Tammy Synder Murphy est la première dame de l’État du New Jersey.

Elle est une défenseure de l’environnement, des soins de santé et de l’éducation.

Avant que son mari ne prenne ses fonctions, elle a travaillé comme banquier américain pour Goldman Sachs.

Où est née Tammy Snyder Murphy?

Tammy Snyder Murphy est née le 5 août 1965 à Virginia Beach, en Virginie.

Sa mère et son père possédaient des concessionnaires automobiles pour gagner leur vie. Elle a actuellement 55 ans.

Où Tammy Snyder a-t-elle poursuivi ses études?

Tammy Snyder Murphy a fréquenté l’Université de Virgini et a obtenu un baccalauréat ès arts en communication et en anglais en 1987.

Après avoir terminé son programme d’études, elle a travaillé dans la finance pour Goldman Sachs.

Tammy Snyder Murphy était républicaine.

Murphy a été élevé comme républicain. Elle a donné de l’argent au New Jersey Republican Party et à George W. Bush.

Cependant, ses opinions sur l’avortement et le contrôle des armes à feu, en plus de sa passion pour le respect de l’environnement, l’ont incitée à se retourner. Maintenant, elle est démocrate.

Les enfants de Phil Murphy – combien en a-t-il avec Tammy?

Le couple est ensemble depuis 25 ans. Tammy Snyder Murphy et Phil Murphy sont l’heureux père et mère de quatre enfants.

Ensemble, ils ont trois fils nommés Charles Dunton Murphy, Josh Murphy et Sam Murphy.

Ils ont une fille ensemble, et son nom est Emmanuelle Medway Murphy. Ils l’appellent Emma pour faire court.

Comment Phil et Tammy Murphy se sont-ils rencontrés?

Tammy Snyder Murphy et Phil Murphy se sont rencontrés en 1987 alors qu’ils travaillaient ensemble chez Goldman Sachs. Bien que le couple travaille dans la même entreprise, ils se croisent rarement. Les deux se sont connectés au cours d’un dîner en 1993.

En 1993, le frère de Phil Murphy est mort, ce qui est la raison présumée pour laquelle Tammy a tendu la main pour dîner en premier lieu.

Environ un an et demi plus tard, les deux étaient fiancés. Six mois après les fiançailles, les deux se sont mariés.

Elle utilise sa plate-forme de médias sociaux pour encourager ses abonnés à prendre des décisions intelligentes concernant COVID-19.

Le 23 novembre 2020, elle a posté sur Instagram: «Pour Thanksgiving, montrez vos remerciements et votre gratitude envers vos proches, nos travailleurs de première ligne et votre communauté en restant à la maison.»

Elle publie activement des publications en ligne, encourageant les gens à rester à la maison autant que possible, à porter leurs masques, à se laver les mains et à se distancier lorsque c’est possible.

Tammy Synder Murphy a également fait du bénévolat à Project Self Sufficiency en emballant des sacs de nourriture et d’articles de soins personnels pour les résidents des comtés de Sussex et de Warren.

Le 28 mai 2020, elle a fait du bénévolat avec l’équipe de la rue communautaire de Newark, qui travaille avec des partenaires de tout Newark pour livrer de la nourriture aux personnes âgées et distribuer des déjeuners chauds dans les écoles de la région. “Rien qu’aujourd’hui”, a-t-elle posté sur son compte Instagram, “NCST a livré 1000 repas !!”

