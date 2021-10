La femme de ménage de Netflix est qualifiée de « série la plus importante de l’histoire »

La nouvelle émission de Netflix Femme de ménage est qualifiée par certains fans de « série la plus importante de l’histoire ». Regardez la bande-annonce ci-dessous :

La série en dix parties est inspirée des mémoires à succès du New York Times de Stephanie Land.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, la série parle d’Alex (Margaret Qualley), 25 ans, une mère épuisée et épuisée par son petit ami alcoolique et violent, Sean (Nick Robinson).

Netflix écrit dans son synopsis que Femme de ménage se concentre sur «l’incroyable histoire de survie et de résilience d’une jeune mère alors qu’elle navigue dans le monde de la pauvreté, des abus et redéfinit sa valeur contre vents et marées».