La femme de Martin Bashir: qui est Deborah Bashir?

Martin Bashir est un journaliste britannique estimé qui est surtout connu pour avoir interviewé des célébrités comme la princesse Diana et travaillé sur le documentaire controversé de Michael Jackson, Vivre avec Michael Jackson.

Bashir a également animé l’émission Nightline d’ABC et a été un présentateur de nouvelles sur MSNBC bien qu’il ait démissionné de MSNBC en 2013 avec des excuses déclarant qu’il était désolé d’avoir traité Sarah Palin d ‘«idiot de classe mondiale».

En 2016, Bashir a commencé à travailler pour la BBC en tant que correspondant aux affaires religieuses.

Bashir est à nouveau dans les nouvelles car il a été rapporté qu’il était « gravement malade » avec le COVID-19. Nous pouvons espérer que sa femme, Deborah, prendra soin de lui à travers l’épreuve effrayante.

Qui est la femme de Martin Bashir, Deborah Bashir?

L’Instagram de Deborah Bashir est défini sur privé, il est donc difficile de glaner trop d’informations sur elle, mais il semble qu’elle ne travaille pas dans le journalisme ou le divertissement comme son mari.

À quel point Martin Bashir est-il malade?

Bashir a récemment reçu un diagnostic de COVID-19 le 22 octobre 2020 et on peut supposer que Deborah Bashir prend soin de lui pendant cette période difficile et qu’ils restent à la maison et se mettent en quarantaine jusqu’à ce qu’il se rétablisse.

Une porte-parole de la BBC a déclaré: «Tout le monde à la BBC lui souhaite un rétablissement complet, nous sommes désolés de dire que Martin est gravement malade avec les complications liées à Covid-19, nous demandons que sa vie privée et celle de sa famille, est respecté en ce moment. «

Ce n’est pas la première fois que Deborah Bashir doit soutenir son mari. En 2008, Bashir a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. La tumeur a été découverte après un traumatisme crânien et une scintigraphie cérébrale.

Les enfants de Martin Bashir – combien en a-t-il avec Deborah?

Martin et Deborah ont trois enfants, Eliza, Samuel et Phoebe. On en sait peu sur la famille mais en février 2019, Martin Bashir a tweeté que Phoebe a donné naissance à son premier enfant et au premier petit-enfant du couple.

Il a posté une jolie photo de Phoebe et l’a légendée: « Une petite nouvelle joyeuse: notre précieuse fille Phoebe vient d’accoucher d’un premier-né en bonne santé. Le petit gars et sa maman vont bien tous les deux: Deo Gratias. »

En novembre 2019, Bashir a publié une photo sur Instagram de lui tenant son petit-fils.

La photo est sous-titrée: «Voici pourquoi nous sommes prêts à voyager à l’autre bout du monde pendant quelques jours seulement. Notre seul et unique petit-enfant, premier-né de notre fille Phoebe et de son mari Tom.

Quelles sont les opinions politiques du Béchir?

Martin Bashir a été très franc sur Instagram en faveur du vote pour Biden / Harris lors des prochaines élections.

Bashir a également publié des photos de Barack Obama, il était donc un partisan clair de lui.

Bien que nous ne puissions pas espionner les opinions politiques de Deborah, elles sont probablement alignées sur celles de son mari.

Martin Bashir est dans l’eau chaude à cause de prétendus relevés bancaires falsifiés.

Dans un nouveau documentaire de Channel 4 diffusé le 30 novembre, il est allégué que le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, aurait fourni à Bashir des relevés bancaires qui ont finalement obtenu la tristement célèbre interview Panoma de Bashir avec Diana en 1995.

Il est également allégué que «M. Bashir s’est attaqué aux insécurités des frères et sœurs en créant des relevés bancaires qui suggéraient que des confidents étaient à la solde des services de sécurité».

Quel âge ont Martin et Deborah Bashir?

Martin Bashir a 57 ans et est né le 19 janvier 1963. C’est un Capricorne.

L’âge de Deborah Bashir n’est pas de notoriété publique.

En 2020, la valeur nette de Martin Bashir est de 95 millions.

D’où vient Martin Bashir?

Bashir est né et a grandi à Londres et avait des parents chrétiens pakistanais.

Il a obtenu sa maîtrise au King’s College de Londres et a étudié l’anglais et l’histoire.

Il avait quatre frères et sœurs, mais l’un de ses frères, Tommy, est décédé tragiquement en 1991 de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) à l’âge de 29 ans.

Martin Bashir aime jouer de la guitare.

Dans son temps libre, Bashir joue souvent de la guitare. Il publie souvent des vidéos Instagram de lui-même en train de jouer avec ses chansons préférées.

Il a posté une vidéo de lui en train de jouer et l’a légendée, «Il est temps pour le légendaire John Holt au chant chantant ‘A Love I Can Feel’ … Il a enregistré son premier single l’année de ma naissance – 1963 – et a traversé Studio One à Duke Reid et Bunny Lee. Il a joué avec le Royal Philharmonic Orchestra en 2000 et a incendié la maison. Une voix d’or, un prince des ballades. Reposez paisiblement, Monsieur.

