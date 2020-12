La femme de Malik Beasley s’exprime après avoir déposé une demande de divorce: « Je suis assez confuse »

Si vous avez regardé l’histoire de Malik Beasley, Larsa Pippen et Montana Yao, vous serez heureux de savoir qu’il y a eu un autre développement. Depuis qu’il aurait demandé le divorce de Beasley, Yao s’est rendu sur Instagram pour partager une longue déclaration, s’adressant à tous ceux qui l’ont contactée de manière réfléchie depuis que les rumeurs de tricherie ont initialement éclaté.

Pour faire court, des photos de Pippen et Beasley se tenant la main dans un aéroport sont apparues il y a quelques semaines. Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour se rendre compte que ce qu’ils pensaient être une romance naissante était en fait un scandale de triche potentiel. À partir de là, les choses ont vraiment frappé le fan. Après avoir vu les photos par elle-même, Yao a partagé une histoire Instagram qui disait: « Wow… Je ne connais même pas cet homme », a-t-elle écrit. « La vérité sort toujours d’une manière ou d’une autre. » Par la suite, Pippen a également repris son histoire Instagram, avertissant les fans de ne pas croire tout ce qu’ils lisent en ligne. «Ne faites pas toujours confiance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux», a-t-elle écrit. « Même le sel ressemble au sucre. »

De là, encore plus de rumeurs ont fait surface, suggérant que Yao avait initialement trompé Beasley avec un joueur de la NFL, et que les deux étaient déjà séparés depuis des mois – annulant ainsi les allégations selon lesquelles Beasley trichait avec Pippen. Quelques jours après que ce récit désordonné s’est emparé d’Internet, nous avons appris que Yao avait officiellement demandé le divorce. Selon une source interne via le New York Post, «Montana a demandé le divorce le jour où elle a vu les photos», et elle «n’a jamais triché, et ce n’est pas dans son personnage. Elle ne sort avec personne. C’est une personne de la famille. Elle se concentre sur les soins de son fils avec ses parents. Ils sont en quarantaine ensemble. Son fils est sa première priorité. «

Alors que les choses se sont apparemment calmées, Yao a partagé une déclaration étonnamment optimiste via Instagram. «Je voulais juste vous dire MERCI beaucoup pour votre immense amour et votre soutien pendant cette période. Les choses ont été assez difficiles, je ne vais pas mentir. On nous a dit de quitter notre maison familiale il y a 10 jours et comme vous tous, je je suis assez confuse », a-t-elle écrit. « Il n’y a eu aucun traitement privé ou public de la situation ni aucune forme d’excuses. Je ne suis pas du genre à divulguer trop d’informations mais je le ferai certainement si ou quand je pense que c’est approprié. »

Lisez la déclaration complète ci-dessous.

