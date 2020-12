La femme de Malik Beasley: Qui est Montana Yao?

Le drame entre Malik Beasley, sa femme et Larsa Pippen ne fait que commencer.

La star de la NBA, qui vient d’avoir 24 ans, a fait la une des journaux nationaux après avoir été photographiée tenant la main de l’ancienne meilleure amie de Kardashian Larsa Pippen en novembre.

Bien que les photos aient été prises il y a quelques semaines, les photos ont commencé à faire le tour le 1er décembre. Et tandis que tout le monde était choqué de voir Pippen, 46 ans, se mettre à l’aise avec le joueur des Minnesota Timberwolves, personne n’a été plus surpris que sa femme, Montana Yao.

Et bien qu’il ait été initialement rapporté que Yao avait déjà contacté des avocats spécialisés en divorce lorsque la nouvelle a éclaté, des sources proches d’elle ont confirmé qu’elle avait demandé le divorce le jour où les photos sont sorties.

Qui est la femme de Malik Beasley, Montana Yao?

Continuez à lire pour découvrir 9 choses que vous ne saviez pas sur Montana Yao.

1. C’est une rappeuse.

Selon sa biographie sur son site Web, Montana Yao est une rappeuse et a accumulé des millions de vues sur ses vidéos de rap.

«Elle a aussi un talent caché et une passion pour la musique», lit-on sur son site Web. «Montana a publié sa première vidéo de rap sur Instagram en 2016, ce qui lui a valu une grande visibilité sur ses plateformes de médias sociaux. Ses vidéos de rap ont enregistré au total plus de 10 millions de vues. «

2. C’est une maman.

Montana Yao a un fils adorable avec Malik Beasley nommé Makai, né le 26 mars 2019. Un défilement sur son Instagram vous montrera qu’elle adore être maman et que toutes les photos et vidéos d’elle et de Makai sont trop mignonnes pour mots!

« J’ai plus besoin de toi que tu as besoin de moi tu ne comprends même pas … ma petite âme soeur [heart] Je t’aime au delà des mots! » elle a écrit dans un post Instagram sincère en février.

«Je tuerais et mourrais pour toi 100 fois plus. Merci d’avoir donné à ma vie tellement plus de sens et de but !!!!! QUELLE ÉTAIT LA VIE AVANT VOUS !!!!!!! MON COEUR SOUS FORME HUMAINE !! » elle a ajouté.

3. Elle a demandé le divorce dès que les photos de Malik et Larsa ont fait surface.

« Le Montana a demandé le divorce le jour où elle a vu les photos », a déclaré une source proche de Yao. « Montana n’a jamais triché, et ce n’est pas dans son personnage. Elle ne sort avec personne. C’est une personne de la famille. Elle se concentre sur prendre soin de son fils avec ses parents. Ils sont en quarantaine ensemble. Son fils est sa première priorité. »

4. Montana Yao est originaire de Californie.

Yao est né à Newport Beach, en Californie et a fréquenté le lycée de Pasadena, en Californie.

5. Elle était Miss Malibu Teen USA en 2016.

Yao ne peut-il rien faire? En plus d’être rappeuse, mère et mannequin, Montana était également Miss Malibu Teen USA en 2016.

6. C’est une Leo.

Montana Yao est née le 5 août 1997, ce qui fait d’elle un Leo fougueux et volontaire.

7. Montana Yao se décrit comme «compétitive».

Dans un post Instagram où elle tient un ballon de basket, la rappeuse de 23 ans a sous-titré la photo: «Ne vous laissez pas berner par le sourire. Je suis compétitive AF [cry-laughing emoji] comme AFFFFF. «

8. Elle est un modèle Instagram.

Un défilement dans le profil Instagram de Montana vous permettra de savoir qu’elle est un modèle qui peut sérieusement servir certains looks.

9. Elle rayonne d’amour.

Peu importe ce qui se passe dans sa vie, Montana s’engage à rester positive.

«Son amour et son empathie rayonnent à travers ses actions dans tout ce qu’elle choisit de faire. Elle est très déterminée et passionnée par la création et la création d’un héritage positif », lit-on sur son site Web.

«Son objectif est de partager à travers ses plateformes avec les jeunes filles l’importance d’un corps et d’une image de soi positifs, ainsi que l’importance de la conscience mentale et de la santé.

