La femme de Malik Beasley l’aurait trompé avec la star de la NFL

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Malik Beasley aurait trompé sa femme, Montana Yao, avec Larsa Pippen, encore plus de rumeurs font surface selon lesquelles Yao aurait également trompé Beasley.

Cette saga ne cesse de devenir de plus en plus désordonnée. Au cas où vous l’auriez manqué d’une manière ou d’une autre, mettons-vous au courant. Plus tôt cette semaine, des informations selon lesquelles le joueur de la NBA, Malik Beasley, avait une liaison avec Larsa Pippen, ont été révélées, ainsi qu’une photo du couple se tenant la main dans un aéroport. L’épouse de Beasley, Montana Yao, est également tombée sur la photo et a répondu avec un message sur son histoire Instagram. «Wow… je ne connais même pas cet homme», écrit-elle. « La vérité sort toujours d’une manière ou d’une autre. Je resterai toujours et restera pour toujours fidèle à qui je suis et DIEU ne m’a jamais laissé tomber. Appréciez tout votre amour pour de vrai. » Par la suite, Pippen a également repris son histoire Instagram, avertissant les fans de ne pas croire tout ce qu’ils lisent en ligne. «Ne faites pas toujours confiance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux», écrit-elle. « Même le sel ressemble au sucre. » Tout comme les fans se sentaient profondément sympathiques pour Yao, il a été rapporté qu’elle aurait trompé Beasley bien avant que ce scandale n’existait. Selon un blog d’actualités de divertissement connu sous le nom de Fee With The Tea, elle avait déjà triché avec la star de la NFL, Su’a Cravens. Beasley aurait déjà confronté Cravens à propos de la prétendue affaire, entraînant une bagarre houleuse entre les deux athlètes. Pendant ce temps, la plupart des rapports récents ont révélé que Beasley et Yao avaient déjà appelé à démissionner et avaient été séparés bien avant que la photo de lui et de Pippen ne soit publiée, ce qui suggère que Beasley n’a jamais triché au départ. Quelle tournure choquante des événements. E! a rapporté que le couple « est en fait séparé depuis des mois et que l’athlète a déjà entamé le processus pour obtenir le divorce ». Donc, pour résumer, Malik Beasley et Montana Yao divorcent – mais sont déjà séparés depuis un moment – Beasley n’a pas trompé sa femme, Pippen n’était la maîtresse de personne (à notre connaissance), et Yao était peut-être le seul celui qui a triché dans cette histoire. [via] + [via]