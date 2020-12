La femme de Malik Beasley appelle Larsa Pippen une menteuse sur la chronologie de la relation

Il y a une guerre de mots entre Larsa Pippen et Montana Yao. L’ancienne épouse de Scottie Pippen, âgée de 46 ans, a été relativement discrète au sujet de sa relation naissante avec la star du Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, âgée de 24 ans, mais comme leur romance a été placée sous le microscope, Larsa s’est manifestée pour nier les rumeurs . Larsa et Malik sont toujours mariées à leurs partenaires respectifs, ce qui fait que la femme de basket-ball a été qualifiée de naufrageuse. Pourtant, elle prétend que ce n’est pas le cas.

Larsa a expliqué sur Twitter que « Malik et son ex étaient séparés avant que je ne le rencontre, c’est un fait. » Elle a ajouté: « Je suis séparée en raison d’un divorce depuis plus de 2 ans et j’ai été liée à quelques gars toute ma vie, alors ne restez pas ici et ne peignez pas une image de moi qui n’est pas vraie. » Cependant, la femme de Malik, Montana, a répondu en affirmant que Larsa ne disait pas la vérité et avait menacé l’ancienne star de télé-réalité.

« C’est 100% faux », a écrit Yao. «Continuez à parler de mon nom et de ma relation et nous allons avoir des problèmes. Les reçus ne mentent pas. N’allons pas là-bas. Je pense que vous vous êtes déjà assez embarrassé. Pendant ce temps, Malik et Larsa continuent de flirter ouvertement sur les réseaux sociaux. Consultez les tweets ci-dessous.