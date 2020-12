La femme de Jordan McGraw: Qui est Morgan Stewart?

Si le nom « Jordan McGraw » vous semble familier, c’est parce qu’il a un nom de famille assez célèbre.

Et oui, il est le fils du Dr Phil McGraw – et de la femme de longue date du Dr Phil, Robin – et il travaille même avec son père sur son émission syndiquée éponyme à succès.

Maintenant, cependant, il fait les manchettes pour une raison complètement différente: c’est un homme marié!

Le 10 décembre, sa partenaire, Morgan Stewart, s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle et McGraw s’étaient mariés.

Qui est la femme de Jordan McGraw, Morgan Stewart?

Lisez la suite pour tout savoir sur Morgan Stewart, y compris tous les détails sur elle et la romance ravivée et éclair de Jordan.

Morgan a eu sa grande chance dans une émission de télé-réalité.

Stewart est entrée pour la première fois dans la conscience de la culture pop lorsqu’elle était une star de l’émission de télé-réalité Enfants riches de Beverly Hills.

Aujourd’hui, Stewart est coanimateur du populaire E! émission de réseau Pop du jour. Elle est également la directrice créative de sa propre ligne de vêtements de sport.

Stewart s’est séparé de son camarade Enfants riches de Beverly Hills co-vedette Brandon Fitzpatrick en octobre 2019.

En octobre 2019, Stewart a demandé le divorce de son camarade Enfants riches de Beverly Hills co-vedette Brandon Fitzpatrick.

Le couple était marié pendant six ans avant de se séparer. Stewart a également déclaré que même si elle avait toujours de l’amour pour Fitzpatrick, ils ne pouvaient pas faire fonctionner leur mariage.

Stewart aurait eu une liaison avec un E! directeur du réseau.

Avant que Stewart et Fitzpatrick n’annoncent leur séparation, Stewart a été accusé d’avoir une liaison avec un E! directeur du réseau.

Bryce Kristensen, l’exécutif en question, est également marié.

Malgré les rumeurs selon lesquelles leur comportement était «évident» et «inapproprié», Stewart a insisté sur le fait que rien ne se passait entre eux.

Même Kristensen a nié les allégations. « Morgan et moi sommes amis et collègues depuis des années, et rien de plus », a-t-il déclaré.

Fitzpatrick a confirmé que c’était lui qui voulait divorcer.

Même si Stewart a été blâmé pour la fin de son mariage avec Brandon Fitzpatrick, c’est Fitzpatrick qui a dit aux gens que c’était lui qui voulait le divorce.

Un mois avant que le couple n’annonce sa séparation, Fitzpatrick se promenait sans son alliance et ne suivait plus Stewart sur Instagram.

McGraw et Stewart ont déclenché des rumeurs de rencontres en février 2020.

En février 2020, McGraw et Stewart ont d’abord déclenché des rumeurs de rencontres lorsqu’ils sont apparus ensemble sur une photo Instagram, heureux et amoureux. Vous pouvez consulter la photo qui a déclenché les rumeurs de rencontres ci-dessous.

Ils ont commencé à sortir ensemble il y a dix ans, mais se sont réunis récemment.

« [Jordan and I] daté il y a 10 ans pendant un an, puis il a rompu parce qu’il disait: « Je ne suis pas avec toi, putain. Et puis je me suis dit ‘Bien, peu importe, je suis au-dessus de toi, je m’en fiche.’ Et puis j’ai évidemment continué à avoir une autre relation. Puis l’année dernière, nous nous sommes remis ensemble. N’est-ce pas mignon? Dit Stewart. « Il était persévérant et je me suis dit » d’accord « », a déclaré Stewart.

Le couple s’est fiancé le 4 juillet.

Stewart a annoncé la nouvelle avec désinvolture en publiant une photo d’elle-même arborant une énorme bague en diamant sur Instagram avec la légende «Fireworks».

Morgan Stewart a annoncé sa grossesse sur Instagram le 10 août.

L’animateur du talk-show a publié une jolie vidéo de révélation du genre sur Instagram en août 2020, confirmant la nouvelle.

Dans la vidéo, Stewart et McGraw font éclater un ballon géant et des confettis roses pleuvent dessus.

« Elle n’est peut-être pas douée en maths, mais au moins nous savons qu’elle sera bien habillée », a-t-elle sous-titré la vidéo. McGraw a posté la même vidéo avec la légende: « Je travaille sur les blagues de mon père depuis des années. »

Jordan McGraw et Morgan Stewart ont secrètement noué le nœud.

Le 10 décembre, Stewart s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’elle et McGraw s’étaient secrètement noués.

« Btw … Jordan et Morgan McGraw, » elle a légendé un doux cliché des deux s’embrassant devant un magnifique mur de fleurs tout blanc.

Félicitations aux jeunes mariés!

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.