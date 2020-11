La femme de Jacob Roloff: Qui est Isabel Sofia Rock?

Nous avons regardé Jacob Roloff grandir sous nos yeux Petits gens, grand monde. Il s’est séparé à l’amiable de l’émission de téléréalité – plus à ce sujet ici – et a continué sa vie.

Ses deux frères, Zach et Jeremy, se sont mariés et sont papas. Sa sœur Molly s’est également mariée.

En septembre 2019, Jacob Roloff – le plus jeune des enfants Roloff – s’est marié avec sa partenaire de longue date, Isabel Sofia Rock.

Qui est la femme de Jacob Roloff, Isabel Sofia Rock?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Isabel Sofia Rock et sa relation avec Jacob Roloff.

Les deux sont des amis d’enfance.

Selon le post Instagram de Rock, «Nous nous sommes rencontrés dans le bus scolaire quand nous étions jeunes; les maisons dans lesquelles nous avons grandi n’étaient qu’à quelques kilomètres l’une de l’autre en Helvetia, Oregon, ce qui a conduit à une longue amitié. Nous avons commencé à sortir ensemble lorsque j’ai terminé mes études secondaires, que je suis ensemble depuis trois ans maintenant et que j’ai élevé nos deux chiots ensemble… »

Ils se sont fiancés à Noël.

Jacob a proposé sur un étang gelé en Islande, tard le jour de Noël. Est-ce que c’est doux?

Isabel Sofia Rock est une artiste et photographe.

Son site Web, Rock + Roloff, présente ses peintures et de magnifiques photos qu’elle a prises.

Elle et Jacob ont créé le site ensemble, où ses écrits (Jacob est un auteur publié) sont également inclus.

Sa mère est décédée d’un cancer du sein.

Sa mère est décédée en 2014, Isabel ayant promis d’écrire un livre sur sa mère et d’utiliser l’argent pour construire la maison de ses rêves.

Dans un message sincère en octobre 2017, elle a écrit:

«Sous-titrer cette photo ‘Ma mère me manque’ est un peu trop évident et répétitif pour tous les messages que j’ai jamais écrits sur elle. Elle était ma meilleure amie. Je sais que tout le monde dit ça à propos de leur maman mais je veux dire que nous avons tout fait ensemble. Des amis me demandaient de sortir et j’aurais presque toujours préféré passer du temps avec elle … Je me souviens d’une fois en particulier après un de ces jours, je lui ai dit, à travers les larmes aux yeux: ‘Maman, je sais que tu es malade mais tu dois vieillir assez pour que j’écrive mon livre, et puis j’aurai l’argent pour construire la maison de vos rêves. Ce sera juste comme ces fantaisies mais en mieux, exactement comme vous le voudriez. Elle sourirait simplement de son sourire chaleureux et réconfortant. Je veux toujours te construire cette maison de rêve, maman. Tout à l’heure, vous pourrez l’apprécier d’une manière différente. «

Elle s’entend bien avec la famille Roloff.

Depuis que les deux se connaissent depuis des années, elle a appris à connaître la famille de Jacob.

Elle a même assisté au mariage de Molly!

Sa mère et son père semblent également s’entendre à merveille. C’est la meilleure nouvelle qu’une future mariée puisse demander.

Elle est une libérale au franc-parler.

Isabel a assisté à des rassemblements et à des marches pour la protection de l’environnement, tweete souvent son soutien à Black Lives Matter et est résolument opposée au sexisme.

Ses idéologies se détachent de la famille Roloff, qui sont des chrétiens conservateurs, en particulier Jeremy et sa femme Aubrey.

Elle soutient incroyablement son mari.

Ce n’est pas un secret qu’Isabel aime et adore Jacob. Et elle n’a aucun problème à jaillir de lui.

« J’aime ce gars. Je suis tellement fière de lui », dit-elle. Il termine actuellement son deuxième livre en moins d’un an. Quoi?! Qui fait ça? … Il m’inspire et m’encourage continuellement. Son énergie est apaisante et il est si sûr de lui qu’il laisse les autres réconfortés.

Quand Jacob Roloff et Isabel Sofia Rock se sont-ils mariés?

Les deux jeunes tourtereaux se sont mariés le 7 septembre 2019 lors d’une cérémonie à la ferme rustique.

Un an avant le grand jour, Isabel a parlé de son voyage et de la façon dont elle avait hâte de passer sa vie avec Jacob.

«Cela a été une saison de vie vraiment difficile pour moi et pour nous, et nous avons été en« transition »pour ce qui ressemble à une éternité. Je sais que tout cela fait partie de notre voyage, et j’essaie d’honorer cela tout en gérant mon anxiété », a-t-elle écrit dans un message sincère à l’époque.

«Je suis convaincue que tout cela nous mènera là où nous sommes censés être, et chaque jour apporte de nouvelles bénédictions (en essayant si fort de le croire)», a-t-elle poursuivi.

«En nous concentrant sur le moment présent et en reconnaissant que la fiancée n’existe que pour une courte période, et assez tôt – À UN AN D’AUJOURD’HUI – nous serons enfin mariés et ce sera le meilleur jour de notre vie.

Vous pouvez attraper Little People Grand Monde sur TLC les mardis à 21 h HE.

Samantha Maffucci est rédactrice associée pour YourTango. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.