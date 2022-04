La femme de Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, répond aux rumeurs selon lesquelles son mari est gay

« Il n’avait plus besoin de se cacher dans le placard, et il sortirait avec Brad Pitt, ou quoi que ce soit d’autre. Pas que Brad soit gay, mais tu vois ce que je veux dire ! »

Elle a poursuivi: « C’est tellement idiot, et puis les gens perpétuent des choses idiotes et c’est ennuyeux. »

Furness a déjà déclaré publiquement: « [Hugh’s] été gay pendant tant d’années, j’étais gay aussi quand je l’ai fait [the 1988 film] Honte.

« Ils ont été choqués quand je me suis marié.

‘C’est juste faux. C’est comme si quelqu’un disait à Elton John : « Oh, il est hétéro ». Je suis sûr qu’il serait p ** sed.

« Et alors ! De quoi parlons-nous ici… Est-ce qu’il est végétarien… Est-ce qu’il est gay ?

L’animateur Gus Worland a également demandé : « Qu’est-ce que ça fait quand on fait une scène d’amour dans le film, et que Jacko regarde et vice-versa ? »