La femme de Floride Lyndsey Kennedy sauvée des égouts pluviaux dans deux États différents

Une femme de Floride qui a été sauvée d’un tunnel souterrain en mars vient d’être retrouvée dans un autre égout pluvial au Texas.

La police du Texas a recherché la femme disparue, Lyndsey Kennedy, 43 ans, pendant une semaine avant de la rencontrer. Lorsqu’elle a vu la police approcher, elle s’est glissée dans un égout pluvial à proximité.

Cela fait suite à une précédente mission de sauvetage en mars au cours de laquelle la même femme avait été sauvée d’un égout pluvial de Floride.

La femme disparue a été retrouvée dans un tuyau d’évacuation au Texas.

Le service de police de Grand Prairie, dans la banlieue de Dallas, est parti à la recherche de la femme après qu’elle soit sortie du centre de réadaptation dans lequel elle séjournait.

Sa famille a pu localiser son téléphone jusqu’au dernier endroit connu avant qu’elle ne se rende sous terre et ne laisse tomber des sacs de nourriture dans des trous d’homme autour de la zone afin de la subvenir à ses besoins.

Elle est finalement sortie seule du tuyau d’évacuation de 6 pieds le samedi 29 mai et a été emmenée dans un hôpital voisin où elle a été placée en attente psychiatrique.

Elle avait déjà été sauvée d’un égout pluvial de Floride.

Deux mois auparavant, Kennedy avait été sauvé d’un égout pluvial à Delray Beach en Floride après avoir été porté disparu pendant trois semaines.

Le service d’incendie de Delray Beach a pu sauver la femme dévêtue après qu’un passant l’a entendue crier à l’aide. Les autorités ont déclaré qu’elle était dangereusement faible et incapable de se lever seule après avoir été retirée du drain.

« Je ne sais pas combien de temps elle aurait été bien là-bas », a déclaré le porte-parole de Delray Beach Fire Rescue, Dani Moschella, au moment du sauvetage.

« L’idée que quelqu’un puisse être là-bas pendant un certain temps est dérangeante. C’est sale, dangereux, il y a des serpents, des rats, des ordures, de la saleté et des feuilles, tout ce qui se trouve dans la rue qui se déverse dans les égouts, et ça sent mauvais. »

Elle a déclaré aux autorités qu’elle avait nagé dans un canal près de la maison de son petit ami mais qu’elle s’était retrouvée coincée en explorant un tunnel.

La femme est soignée pour des problèmes de santé mentale.

La famille de Kennedy a signalé qu’elle souffrait de troubles de stress post-traumatique et de psychose après avoir été dans une relation abusive pendant plusieurs années.

La prévalence du TSPT chez les survivants de violence entre partenaires intimes a été documentée comme étant aussi élevée que 63,8 pour cent par rapport aux taux dans la population générale, qui varient d’environ 1 pour cent à 12 pour cent.

Lorsqu’elle a disparu en Floride, son petit ami a déclaré qu’elle venait de revenir vivre avec lui après avoir été séparée pendant 3 mois. Le couple est en couple depuis 10 ans.

Sa mère a également déclaré à l’époque que sa fille était aux prises avec la toxicomanie. Il a également été signalé qu’elle avait disparu dans des circonstances similaires en avril 2020.

Sa famille prévoit de la ramener en Floride une fois qu’elle pourra quitter l’établissement de santé du Texas et de prendre soin d’elle avec ses amis et ses proches.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.