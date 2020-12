La femme de Dolph Lundgren: Qui est Emma Krokdal?

Dolph Lundgren est peut-être un homme marié!

La star de l’action suédoise de 63 ans a été aperçue à Los Angeles le 16 décembre portant une alliance à l’annulaire.

Lundgren s’est fiancé à Emma Krokdal, 24 ans, le 16 juin 2020, et bien qu’ils soient séparés par presque 40 ans, ils semblent si heureux ensemble.

Bien que Lundgren soit connu pour sa carrière d’acteur, les fans ne connaissent peut-être pas Krokdal, mais elle est elle-même assez impressionnante.

Qui est la femme de Dolph Lundgren, Emma Krokdal?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la femme de Dolph Lundgren, y compris des détails sur leurs fiançailles plus tôt cette année.

Dolph Lundgren et Emma Krokdal ont annoncé leurs fiançailles en juin.

Lundgren et Krokdal ont partagé leurs bonnes nouvelles avec le monde à la mi-juin.

Selon sa publication Instagram, il s’est agenouillé lors de leur voyage en Suède et a partagé une photo de lui et de son nouveau fiancé, debout sur un toit et souriant alors que Krokdal montrait sa bague.

Il a gardé sa légende courte et douce, écrivant: « Quelque chose de très spécial s’est passé ici en Suède. »

Lundgren et Krokdal se fréquentent depuis au moins 2019.

Les premiers rapports sur Lundgren et Krokdal en tant que couple ne remontent qu’à environ six mois jusqu’en janvier 2020, lorsqu’une source proche du couple a confirmé qu’ils sortaient ensemble après avoir été vus ensemble à un festival du film en République dominicaine – et qu’ils l’avaient été. ensemble pendant plusieurs mois à ce stade.

Les détails les plus fins de leur relation ont été privés depuis le début; mis à part quelques photos de couple sur Instagram, ils semblent préférer garder leur vie personnelle pour eux.

L’épouse de Dolph Lundgren est un entraîneur personnel de Norvège.

Krokdal est un entraîneur personnel certifié par l’American Council on Exercise, spécialisé en nutrition de fitness.

Tout en s’isolant, Krokdal a partagé comment elle restait en forme sans pouvoir être au gymnase avec ses abonnés sur Instagram, ainsi que ses entraînements personnels.

Krokdal a eu des difficultés avec sa propre image corporelle dans le passé.

Krokdal a été inspirée à devenir entraîneuse personnelle en raison de sa propre expérience avec son corps.

Comme elle l’a expliqué dans un post Instagram sincère à côté d’une photo avant et après d’elle-même, elle voulait aider les autres après avoir découvert qu’elle avait tort de dire que «la nourriture était l’ennemi» et qu’elle avait le sentiment qu’elle devait s’entraîner sept jours sur sept:

«J’ai finalement commencé à lire des articles en ligne, tous les jours, et j’ai heureusement réalisé que les muscles ont besoin de nourriture pour se développer. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je voulais en savoir plus. J’ai déménagé à Los Angeles pour étudier et obtenir mon certificat d’entraîneur personnel, et aujourd’hui, 4 ans plus tard, j’ai réussi mon examen final de niveau 2 à Equinox. J’apprends de nouvelles choses chaque jour et je continuerai d’apprendre pour m’assurer de pouvoir fournir la meilleure aide à mes clients. Pour les guider dans la bonne direction vers un mode de vie plus sain, à la fois physiquement et mentalement en matière d’alimentation et d’exercice! »

Krokdal publie fréquemment des articles sur un mode de vie sain sur Instagram.

Une grande partie de la présence de Krokdal sur les réseaux sociaux est consacrée à la promotion

, et non seulement elle partage ses séances d’entraînement, mais elle partage également ses repas sains.

Krokdal semble être végétalienne et même quand elle ne s’entraîne pas, elle reste active – on dirait être à l’extérieur et participer à des activités comme faire du vélo et visiter la plage sont en haut de la liste de ses passe-temps préférés.

Krokdal est proche de sa famille.

Bien qu’il semble que Krokdal ait laissé la majeure partie de sa famille en Norvège, il est clair d’après son Instagram qu’ils comptent beaucoup pour elle, y compris ses parents et sa sœur, Maja.

Krokdal est définitivement jeune, mais il semble que Lundgren épouse une femme passionnée par sa santé et sa carrière et qui a une relation étroite avec sa famille, et tout ce qui compte, c’est à quel point ils semblent heureux ensemble, planifiant cette prochaine étape de leur relation.

En décembre 2020, Dolph Lundgren est sorti avec ce qui ressemble à une alliance.

Dolph Lundgren a alimenté des rumeurs selon lesquelles lui et son partenaire beaucoup plus jeune se sont secrètement liés après avoir été aperçu en train de faire des courses à Los Angeles avec une alliance à l’annulaire.

Ni Lundgren ni ses représentants n’ont confirmé s’il était marié ou non, et il n’y a pas beaucoup d’indices sur son Instagram ou sur celui de Korkdal pour confirmer les rumeurs.

Dans la dernière photo que Lundgren a postée, il a la main gauche enfoncée dans sa poche, il est donc possible qu’il cache son annulaire.

Si les rumeurs sont vraies, félicitations à l’heureux couple!

