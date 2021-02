La femme de David Beador: qui est Lesley Cook?

Si vous êtes fan du Vraies femmes au foyer du comté d’Orange, alors vous savez déjà à quel point Shannon Beador s’est battue pour sauver son mariage avec son mari de 17 ans, David Beador.

Les fans de Beador la connaissent et l’aiment beaucoup. C’est une amie fidèle, un personnage loufoque et une maman incroyable. Mais la vie de Beador est loin d’être parfaite, comme le savent les gens qui regardent l’émission.

Pendant son temps devant la caméra, son mariage tumultueux avec son désormais ex-mari, David, était souvent au premier plan.

Après la séparation du couple en septembre 2017, David était passé à une femme de 20 ans plus jeune que Shannon. Maintenant, Beador et sa femme, Lesley Cook, célèbrent ensemble la naissance de leur premier enfant.

Qui est la femme de David Beador, Lesley Cook?

La famille Beador a rejoint RHOC dans la neuvième saison.

Lorsque Shannon et David Beador ont été présentés sur la saison 9 de RHOC, leur scénario initial était entièrement consacré à l’obsession de Shannon pour toute la vie naturelle et la médecine orientale.

Shannon soulignait solennellement l’importance d’avoir la bonne quantité de citrons dans le bol de son îlot de cuisine et faisait régulièrement des voyages d’acupuncture, blanchissant continuellement ses cheveux tout en cherchant à débarrasser son corps des toxines.

Mais très vite, les choix de style de vie loufoques de Shannon ont été éclipsés par les problèmes de son mariage avec David.

Ils avaient beaucoup de problèmes de mariage.

Le couple ne s’est marié que peu de temps avant d’accueillir la première de leurs trois filles. Entre les longues heures de travail de David et les habitudes de noctambule de Shannon, il était difficile pour eux de trouver du temps à passer ensemble.

Shannon s’est inquiétée de l’état de leur mariage et quand elle a appris que David avait une liaison, cela a mis tous leurs problèmes au premier plan.

Après l’affaire, ils ont renouvelé leurs vœux.

Cependant, Shannon et David semblaient se rallier, mettant l’affaire derrière eux.

Alors qu’ils voyaient le renouvellement de leurs vœux matrimoniaux (télévisés sur RHOC) en 2016 en signe d’espoir de bonne foi, tout observateur de longue date femmes au foyer les franchises savaient qu’un renouvellement de vœu ne signifiait qu’une chose dans la réalité: le divorce est imminent.

Malheureusement, à chaque pas en avant, le couple semblait prendre un autre pas en arrière.

Shannon ne s’est pas sentie appréciée quand, après le grand geste de David de renouvellement de vœu, elle a senti qu’ils avaient l’impression de retomber dans de vieux schémas.

Elle a demandé le divorce en 2017.

Shannon a révélé que le couple était en fait en train de divorcer le RHOC Retrouvailles de la saison 12 en 2017. Bien que ce ne soit pas un choc, la triste nouvelle a semblé aider Beador à réparer les ponts avec un autre membre de la distribution, Vicki Gunvalson.

Ce fut une volte-face, car tout au long de la saison 12, Beador a blâmé sa prise de poids, en partie, sur Gunvalson, qui était responsable de répandre des rumeurs sur l’agression présumée de David contre Shannon lors d’une dispute qui a suivi la révélation de son affaire.

David est parti.

Lors de la première de la saison 13 de RHOC, Shannon a finalement enlevé son alliance après avoir appris de l’amie Tamra Judge que David et sa petite amie actuelle communiquaient encore pendant que le couple essayait de faire fonctionner leur mariage.

Beador a pris les mauvaises nouvelles dans la foulée, mais c’était la poussée indispensable dont elle avait besoin pour retirer la bague qui représentait sa vie conjugale avec David. Alors qu’elle s’attendait pleinement à ce que son mari passe à autre chose, elle ne prévoyait pas qu’il serait dans une relation sérieuse deux mois seulement après leur séparation.

«Ça m’a fait mal quand j’ai découvert, juste la façon dont je l’ai découvert parce qu’ils faisaient ce public, Instagram, des bêtises enfantines», a déclaré Shannon en 2018. «Je savais que j’allais être remplacé et c’est bien… ça pourrait être n’importe quelle fille, c’est juste le calendrier, c’est tout. «

La nouvelle petite amie de David a nié qu’elle était l’autre femme.

Mais le drame a continué hors des ondes. La femme actuelle de Beador, Lesley Cook, a réfuté les allégations selon lesquelles elle avait jamais été l’autre femme de leur mariage, dénonçant carrément les allégations.

Shannon elle-même a fait du mieux qu’elle pouvait. Dans la première de la saison 13 de RHOC», a-t-elle déclaré:« David et moi communiquons par SMS et par e-mail et ils ne sont pas agréables. J’ai appris deux jours après que tout était sur les réseaux sociaux que David avait une nouvelle petite amie qui a presque 20 ans de moins que lui.

Cook riposta.

David a rencontré sa petite amie Lesley Cook totalement par hasard lors d’une fête. Alors que Tamra Judge affirme que les deux interagissaient sur les réseaux sociaux en octobre 2017, Cook elle-même a applaudi, disant que le couple ne s’était même pas rencontré avant décembre 2017.

En spéculant sur les raisons pour lesquelles Judge pourrait vouloir lancer ce genre de fausse rumeur, Cook avait dit: « Tamra doit mettre de la nourriture sur la table d’une manière ou d’une autre, je suppose. »

Ils ont finalisé leur divorce en avril 2019.

L’ancien couple est parvenu à un règlement de divorce en avril 2019. Shannon a obtenu la garde légale et physique conjointe de leurs filles et une pension alimentaire pour époux et enfant a reçu 22 500 € par mois.

Elle aurait été « soulagée » d’avoir enfin tout réglé.

Beador et Cook se sont fiancés l’année dernière.

Ils se sont fiancés en janvier 2020. Sur Instagram, Cook a écrit: «Aujourd’hui, j’ai dit OUI à l’homme de mes rêves. Tu me complètes! »

Le couple a également révélé qu’ils attendaient un bébé. Sur une histoire Instagram, Cook a écrit: «Vous n’êtes qu’une petite bosse», aux côtés d’un emoji d’une femme enceinte.

Le couple s’est marié en octobre 2020 et Cook a écrit un hommage émotionnel à son nouveau mari sur Instagram à l’époque, en écrivant: «Vous êtes l’homme le plus solidaire, gentil, aventureux, aimant et patient. Reconnaissant de vous avoir trouvé. Fier de sois ta femme.

Lesley Cook et David Beador ont accueilli leur premier enfant ensemble en février 2021.

Dans une publication Instagram du 8 février, Cook a partagé une photo d’elle et de l’adorable nouvelle petite fille de David.

«Notre premier coucher de soleil avec notre douce petite Anna (prononcé Ah-na)», a-t-elle légendé la jolie photo.

Félicitations à l’heureux couple!

