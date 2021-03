La femme de Chadwick Boseman accepte en larmes son Golden Globe avec un discours puissant

Ensuite, elle a remercié quelques autres personnes par leur nom, dont le réalisateur George C. Wolfe, Denzel Washington, « beaucoup de gens chez Netflix » et Viola Davis, entre autres.

Ledward a terminé son discours par un puissant hommage et un message à son défunt mari. « Et je n’ai pas ses mots, mais nous devons prendre tout un moment pour célébrer ceux que nous aimons », a-t-elle déclaré. « Alors merci HFPA pour cette opportunité de faire exactement cela. Et hun, vous les continuez à venir. Merci. »

Chadwick Boseman et Taylor Simone Ledward Boseman NBC

Depuis 2015, Boseman et Ledward sont liés. Aux NAACP Image Awards en mars 2019, Boseman l’a embrassée après que son nom ait été annoncé comme le gagnant dans l’acteur exceptionnel dans une catégorie cinématographique. Il a donné un doux cri à Ledward lors de son discours, reconnaissant publiquement leur relation pour la première fois.

« Simone, tu es avec moi tous les jours. Je dois te reconnaître tout de suite. Je t’aime, » dit-il. Ledward prononça fièrement les mots « Je t’aime » pendant que Boseman se tenait sur scène.

La mort de Boseman a été annoncée dans une déclaration en août 2020 de sa famille, dans laquelle Ledward était appelée l’épouse de l’acteur décédé. «Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés», a-t-il déclaré. «La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.»

Le rôle de Boseman en tant que Levee Green dans « Ma Rainey’s Black Bottom » lui a valu de nombreux éloges critiques. Le film Netflix, dédié à sa mémoire, sera son dernier.