La femme de Casanova fait exploser de «  faux amis  » alors que son mari passe par une affaire fédérale

L’épouse de Casanova, Swaggy Jazzy, a accusé les amis de son mari de l’avoir abandonné alors qu’il faisait face à des accusations fédérales.

Cas est accusé d’être membre du gang intouchable Gorilla Stone Nation, et lui et 17 autres ont été accusés de meurtre, racket, stupéfiants, fraude et armes à feu plus tôt ce mois-ci.

« Je n’ai jamais vu de faux amis de ma vie », a écrit Jazzy sur Instagram Story. «Quand tout va bien, c’est un million de personnes qui appellent dès que sh * t go ont laissé le téléphone arrête de sonner! Où tout le monde criait 2x? Lol.

Peu de temps après l’arrestation de Cas, Jazzy a nié que sa meilleure amie l’ait vanté après que cet ami ait été vu dans une salle d’interrogatoire de la police en train de répondre à des questions sur le rappeur.

