La femme de Casanova 2x parle de « faux amis »: « Où tout le monde est »

Alors que le dossier contre Casanova se développe, la femme du rappeur se demande où tous leurs soi-disant amis se sont enfuis. Il y a deux semaines, Casanova 2x s’est livré aux autorités fédérales après avoir été annoncé qu’il avait été accusé d’activités présumées de gangs et de trafic de drogue. Le rappeur n’était que l’une des 18 arrestations liées à l’affaire, et lundi 14 décembre, sa femme Swaggy Jazzy a profité de son histoire Instagram pour se plaindre d’amis du beau temps.

« Je n’ai jamais vu de faux amis de ma vie! » elle a écrit. «Quand tout va bien, c’est un million de personnes qui appellent dès que sh * t go ont laissé le téléphone arrête de sonner! Où tout le monde criait 2x? Lol. Ce n’est pas la première fois que Swaggy Jazzy est emmenée sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions sur le cas de Casanova. Nous avons précédemment rapporté une vidéo qui a commencé à circuler et qui était prétendument sa meilleure amie nommant Casanova lors d’un interrogatoire de police. Jazzy a déclaré plus tard qu’il n’était pas lié à cette affaire en cours.

«Je traverse une période stressante en ce moment et j’apprécierais que vous arrêtiez tous de me taguer et de parler de choses dont vous ne savez pas tous», a-t-elle écrit plus tôt ce mois-ci. «Ce n’est pas tout ce que vous voyez dans les médias. est vrai. Et cette vidéo qui est publiée est ancienne et n’a rien à voir avec cette affaire ou pourquoi mon mari est enfermé. «

«J’apprécie tous les messages positifs que tout le monde m’envoie et je veux juste vous faire savoir que moi, ma fille et Cas sommes bons», a-t-elle ajouté à l’époque. «Mon mari est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, souvenez-vous de cela!» Nous vous tiendrons au courant du cas de Casanova au fur et à mesure qu’il est révélé.



