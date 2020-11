La femme d’Antony Blinken: Qui est Evan Ryan?

Le 23 novembre, le président élu Joe Biden a nommé Antony Blinken comme son nouveau secrétaire d’État pour son prochain mandat.

Blinken a été ancien secrétaire d’État adjoint sous Barack Obama et a également travaillé sous l’administration Clinton dans les années 90.

Alors que Blinken rejoint l’administration Biden avec un CV vraiment impressionnant, nous sommes curieux d’en savoir plus sur la femme qui est à ses côtés depuis près de deux décennies: sa femme, Evan Ryan.

Qui est la femme d’Antony Blinken, Evan Ryan?

Lisez la suite pour découvrir tous les détails fascinants sur la femme d’Antony Blinken.

C’est une femme instruite.

Evan Ryan a obtenu son baccalauréat ès arts en sciences politiques du Boston College et a obtenu son diplôme en 1993.

Ryan a ensuite fréquenté la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) de l’Université Johns Hopkins près d’une décennie plus tard, recevant sa maîtrise en politique publique internationale.

Elle a obtenu son diplôme en 2006.

L’histoire de travail d’Evan Ryan est impressionnante.

Selon sa page LinkedIn, Ryan a une histoire de travail assez impressionnante à son actif.

Elle a fait ses débuts en politique en 1994 et a été assistante spéciale du chef d’état-major de la Première Dame, puis a gravi les échelons au poste de directrice adjointe de la planification de la première dame. AKA, elle était le bras droit d’Hillary Clinton à l’époque.

Elle est devenue directrice de campagne adjointe de Biden à la présidence en 2007, et après que Barack Obama a été élu président en 2008, elle a occupé le poste de vice-présidente et assistante spéciale du président pour les affaires intergouvernementales / engagement public de janvier 2009 à juin 2013.

Ryan a été secrétaire d’État adjoint aux Affaires éducatives et culturelles de septembre 2013 à janvier 2017, puis vice-président exécutif d’Axios de janvier 2017 à mai 2020.

Elle est actuellement membre du conseil d’administration du Women’s Foregin Policy Group.

Antony Blinken et Evan Ryan se sont mariés en 2002.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie bi-confessionnelle en 2002.

Le révérend William J. Byron, un prêtre catholique romain, a célébré la cérémonie avec le rabbin Harold White à l’église catholique romaine Holy Trinity à Washington.

Ils se sont rencontrés à la Maison Blanche.

Le couple s’est rencontré à la Maison Blanche en 1995 alors qu’ils servaient tous les deux sous l’administration Clinton.

C’est une personne privée.

Bien qu’Evan Ryan soit une figure bien connue du monde politique, elle aime garder sa vie de famille assez privée.

Son compte Instagram compte un peu plus de 1300 abonnés et est défini comme privé. Bien que son compte Twitter soit public, elle y partage rarement des informations personnelles.

Cependant, sa photo de profil Instagram est celle de sa famille – y compris elle et les enfants de Blinken.

Antony Blinken et Evan Ryan ont deux enfants ensemble.

Blinken et Ryan ont deux jeunes enfants ensemble, mais on ne sait pas grand-chose de leurs enfants.

