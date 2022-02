La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre : pourquoi le camée final est la clé

in

Netflix

La mini-série mettant en vedette Kristen Bell peut être vue dans le catalogue Netflix. La fin de l’histoire comportait l’apparition d’une star très importante.

©IMDBLa série a été créée le 28 janvier.

Pour ceux qui ont déjà vu tous les épisodes de La femme de la maison devant la fille à la fenêtre Il est temps de commencer à spéculer sur ce que sera la fin de cette production de Netflix. Protagonisée par Kristen Bellvedette de séries comme une fille bavarde Oui Le bon endroitil a été créé par Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf. Bien que tout indiquait qu’il s’agirait d’une mini-série, la fin laissait les portes ouvertes pour un retour qui n’a pas encore été confirmé.

Comme on le sait, le mystère qui a duré tout au long des 8 épisodes s’est terminé par un rebondissement selon ceux habituellement montrés dans ces thrillers criminels. emma, la jeune fille qui vivait dans la maison d’en face était responsable des atrocités qu’Anna a longtemps vues et il n’était pas si clair si elles étaient le produit de son imagination. Après avoir affronté Anne Elle a fini par poignarder le criminel et a été sauvée par son ex-partenaire, qui a témoigné en sa faveur au procès.

Ainsi, la minisérie de Netflix a fait un bond d’un an, et quand tout semblait être dans des conditions optimales pour Anne (qui a reconstruit sa compagne avec douglas) a réussi, mais un vol en avion a prouvé que rien n’était ce qu’il semblait être. Il a rapidement été révélé que la guérison de son alcoolisme était loin d’être certaine et qu’elle continuait à mélanger la boisson avec des pilules, ce qui mettait son jugement en échec. Donc cette fin était un peu bizarre.

Glenn Fermer a eu une brève participation à La femme de la maison devant la fille à la fenêtre, où elle a été vue comme une passagère du vol qui a ensuite été assassinée dans les toilettes de l’avion. Cependant, quand Anna a découvert le fait et a voulu prévenir l’hôtesse de l’air, le corps avait été enlevé. Vous avez tout imaginé ? A-t-elle été à nouveau victime d’un crime dans lequel elle a été impliquée de manière inattendue ?

Que sait-on de la prochaine saison de la mini-série Netflix

Jusqu’à présent, il n’y a pas de deuxième saison confirmée de La femme de la maison devant la fille à la fenêtre, mais force est de constater que tout a été conçu pour raconter une nouvelle histoire. Dans ce sens, il serait intéressant de savoir si Glenn Fermer reviendra en tant que personnage récurrent ou s’il a simplement participé à ce camée pour générer un crochet dans le public. Il est à noter que Fermer a de l’expérience dans ce type de production, avec des étapes à travers des histoires comme Attraction fatale Oui Au bord du soupçon. Aimeriez-vous la voir comme un autre membre de cette série?

