La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre : aura-t-elle la saison 2 sur Netflix ?

La série avec Kristen Bell fait partie des tendances du géant du streaming. Découvrez comment et quand il pourrait revenir avec un nouvel épisode.

©NetflixKristen Bell joue dans La femme de la maison en face de la fille à la fenêtre.

Son titre long et absurde l’indique : La femme de la maison devant la fille à la fenêtre combine le sarcasme avec le drame et le mystère. Sorti récemment en Netflix, la série a réussi à accrocher suffisamment d’utilisateurs pour se positionner parmi les fictions les plus vues de la semaine dernière chez le géant du streaming. Et la question que plus d’un d’entre eux s’est posée est de savoir si Aura-t-il une deuxième saison ou pas ?. Voici la réponse !

Créé par Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf, la production du N rouge est réalisée par Kristen Bell dans la peau de Anne. Cet artiste qui se remet d’un drame familial a une nouvelle obsession : le beau voisin d’en face. Mêlant alcool, drogue et imagination débridée, il est témoin d’un meurtre brutal. Pouvez-vous faire confiance à ce que vous avez vu ? Était-ce son esprit ? C’est le postulat principal de cette série.

Parodiant d’autres thrillers psychologiques, ils défilent au casting Michael Ealy, Tom Riley, Samsara Yett, Mary Holland, Cameron Britton, Christina Anthony, Shelley Hennig, Benjamin Levy Aguilar et Brenda Koo. Et bien qu’ils aient tous réalisé une histoire spécifique, la vérité est que nous pourrions les revoir plus tôt que prévu dans le service d’abonnement. C’est que, bien qu’il ait été présenté comme une mini-série, en réalité cela pourrait être la première saison de plusieurs.

Officiellement, Netflix n’a pas confirmé de deuxième saison pour La femme de la maison devant la fille à la fenêtre. Malgré cela, la fin de la série a laissé la porte ouverte pour voir Nouveaux épisodes. Au final, après avoir soupçonné tous les personnages autour du protagoniste, nous rencontrons enfin le meurtrier et Anna obtient une fin beaucoup plus heureuse que prévu.

Mais juste au moment où vous vous y attendez le moins, alors que le personnage de Kristen Bell part en voyage à New York, un nouveau crime apparaît comme un point d’achoppement intéressant pour un prochain épisode. Cela confirme-t-il la saison 2 de la fiction originale de Netflix ? Avec moins d’une semaine au catalogue, il est très difficile de le vérifier, mais des rumeurs indiquent qu’un nouveau lot de chapitres pourrait arriver pour fin 2023.

