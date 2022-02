La femme dans la maison de l’autre côté de la rue se terminant expliquée

La nouvelle série Netflix, La femme à la maison en face de la fille à la fenêtre, est le nouveau drame mystérieux qui prend d’assaut les fans de télévision et de cinéma. L’émission suit Anna (Kristen Bell, qui est également l’une des productrices exécutives de l’émission), qui est témoin d’un meurtre brutal en face d’elle.

Il n’est pas clair si le meurtre a réellement eu lieu, d’autant plus que le personnage principal semble avoir un problème d’alcool. Anna se méfie de tout le monde autour d’elle, alors qu’elle essaie de reconstituer ce qui s’est réellement passé. Alors, que s’est-il vraiment passé à la fin de La femme à la maison en face de la fille à la fenêtre?

La femme à la maison en face de la fille à la fenêtre commence avec Anna qui commence à tomber amoureuse de Neil (Tom Riley), avant de se rendre compte qu’il a une petite amie dans l’hôtesse de l’air Lisa (Shelley Hennig). Une nuit, Anna regarde par la fenêtre pour voir Lisa avec du sang coulant de son cou. Anna appelle la police pour signaler le meurtre, mais la police et Neil insistent sur le fait que Lisa n’est pas morte.

Au cours de la série, les spectateurs de l’émission ont appris comment différents personnages pourraient être responsables de la mort de Lisa si elle était décédée. Anna désigne Neil comme étant le tueur le plus probable, sans doute à cause de toutes les autres femmes qui sont mortes mystérieusement au cours de son passé. La série a également vu l’arrestation temporaire de Rex et a même dépeint Anna comme étant l’assassin de Lisa.