La femme dans la bande-annonce de la fenêtre: Amy Adams dévoile des secrets choquants dans le thriller Netflix

Nous avons une toute nouvelle remorque pour La femme à la fenêtre. Le thriller, qui met en vedette Amy Adams (Ligue de justice, Américain Hustle), a été retardé pendant un certain temps, mais est enfin en train de sortir grâce aux gens de Netflix. Sur le papier, celui-ci a beaucoup à offrir, du casting A-list au prestigieux Joe Wright (Heure la plus sombre, Expiation) Derrière la caméra. Netflix a lancé le bal en disant: « Des secrets choquants sont révélés et rien ni personne n’est ce qu’ils semblent être dans ce thriller psychologique à suspense. »

La bande-annonce s’ouvre en nous présentant le personnage d’Amy Adams, Anna, qui est agoraphobe et ne peut pas quitter sa maison. Elle a glissé dans un état d’esprit sombre ces derniers temps. Anna semble trouver du réconfort en espionnant ses voisins. Cependant, cela prend une tournure sombre une nuit. Par la suite, les choses deviennent confuses. Les frontières entre réalité et fiction s’estompent pour elle, ainsi que pour le public. Il y a sans aucun doute des vibrations de la vieille école d’Alfred Hitchcock ici. En regardant plus précisément quelque chose comme Fenêtre arrière. Reste à savoir si les reprises et le réoutillage ont été en mesure de résoudre les problèmes allégués qui apparaissaient lors des tests de dépistage.

Celui-ci a une histoire longue et compliquée. Le film a été initialement mis en place à la 20th Century Fox et a été produit avant la fusion avec Disney. On dit qu’il a été assez mal testé lors des projections de prévisualisation, ce qui a conduit à des reprises et à des réoutils en coulisses. Une fois l’accord Disney / Fox conclu, plutôt que de prendre le risque et de le sortir en salles, Disney a plutôt choisi de le vendre à Netflix. Auparavant, il devait arriver dans les salles en mai dernier après avoir été retardé auparavant. Sûr à dire, celui-ci a eu une route rocailleuse pour sortir. Surtout pour un film avec autant de talents prestigieux impliqués.

La femme à la fenêtre se concentre sur Anna Fox (Amy Adams). Elle est une psychologue pour enfants agoraphobe qui se retrouve à garder un œil sur une famille apparemment idéaliste de l’autre côté de la rue à travers les fenêtres de son appartement à New York. Sa vie est bouleversée lorsqu’elle est accidentellement témoin d’un crime brutal. Il est basé sur le roman à succès de Daniel Mallory et a été adapté pour l’écran par Tracy Letts. Le casting comprend également Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh et Julianne Moore.

Ce n’est qu’une brique dans le mur pour Netflix en 2021. Le service de streaming a carrément une avalanche de films originaux à venir cette année, avec plus de 70, au total, qui devraient arriver. L’entreprise a promis au moins un nouveau film par semaine. Certains des grands titres encore sur le pont incluent Zack Snyder’s Armée des morts, De Dwayne Johnson Avis rouge et Adam McKay’s Ne lève pas les yeux. La femme à la fenêtre devrait arriver le 14 mai sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

