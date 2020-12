La femme d’Andy Samberg: qui est Joanna Newsom?

Andy Samberg est un comédien, acteur, écrivain, producteur de télévision et musicien.

Il fait partie du groupe de musique comique Lonely Island et a été membre de la distribution sur Saturday Night Live. Samberg joue le rôle de Jake Peralta dans l’émission télévisée à succès Brooklyn Nine-Nine et a joué dans le film de Lonely Island Popstar: ne jamais cesser de ne jamais s’arrêter.

Plus récemment, il a été annoncé que Samberg jouerait dans le prochain long métrage d’animation en direct de Disney + Chip N ‘Dale: Rangers de sauvetage. Le film est réalisé par Akiva Schaffer, membre de Lonely Island, et Samberg jouera le rôle de Dale aux côtés de John Mulaney qui jouera Chip.

Andy Samberg a 42 ans et est né le 18 août 1978, faisant de lui un Lion. Mais qu’en est-il de sa meilleure moitié?

Qui est la femme d’Andy Samberg, Joanna Newsom?

Joanna Newsom est une multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète et actrice. Elle est née à Nevada City, en Californie, et a appris à jouer de la harpe quand elle était plus jeune. Newsom est surtout connu pour devenir claviériste dans le groupe indépendant basé à San Francisco, The Pleased.

Elle a 38 ans et est née le 18 janvier 1982, faisant d’elle un Capricorne.

Comment Andy Samberg et Joanna Newsom se sont-ils rencontrés?

Adorablement, Samberg avait le béguin pour Newsom avant même de la rencontrer.

Un ami proche de Samberg se souvient: « Il aimait sa musique et allait à ses spectacles. Il avait le plus gros béguin pour elle. »

Newsom est également fan de la carrière musicale de Samberg, a ajouté l’amie, « elle respecte ce qu’il fait avec ses chansons. Elle est tellement fière de tout ce qu’il a accompli. »

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire de leur ami commun, Fred Armisen, et ils sont sortis ensemble pendant cinq ans à partir de 2008 et se sont mariés en 2013.

Newsom a jailli sur Samberg dans une interview déclarant: «C’est ma personne préférée au monde. C’est la personne avec qui je voudrais le plus passer du temps à un moment donné.

Newsom et Samberg se sont mariés en 2013.

Le 21 septembre 2013, Andy Samberg et Joanna Newsom se sont mariés au Post Ranch Inn de Big Sur, en Californie.

Ils avaient même beaucoup de leurs amis célèbres présents comme Amy Poehler, Nick Kroll, Maya Rudolph, Lorne Michaels, Adam Sandler, et plus encore. Lors du dîner de répétition de la veille, de nombreux invités comiques se sont présentés debout et ont fait des blagues amusantes sur le couple.

Une source explique que le mariage était amusant et émouvant. « Le discours d’Andy était le mélange parfait de comédie et de sentiment. Joanna et lui ont pleuré tout au long du discours. »

Newsom et Samberg ont une fille.

En 2017, Joanna Newsom et Andy Samberg ont accueilli une fille.

Ils la gardent loin des feux de la rampe parce qu’elle est si jeune mais Samberg explique en plaisantant la parentalité: «J’ai l’impression de travailler sur un joli corps de papa. Je la prends beaucoup, donc mes armes sont vraiment géniales. Mais Je mange toute sa croûte de pain, donc mon cul est un peu gras. J’ai mangé plus de croûtes au cours des deux dernières années et demie que dans le reste de ma vie combinée. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je avait une bouchée normale d’un sandwich. Casse-Noisette. L’original. Nous l’avons emmenée voir un spectacle de marionnettes… et elle s’est retournée pour ça. Et maintenant nous écoutons Casse-Noisette sans escale … sur une boucle. Et elle connaît toutes les pistes, tu sais? C’est assez lourd. «

Maintenant que leur fille a 3 ans, elle veut être comme sa mère, Joanna Newsom alors ils lui ont acheté une harpe miniature pour qu’elle puisse aussi être une petite musicienne.

Samberg ajoute: «Elle n’est pas mauvaise. Elle regarde sa mère et imite ça parfois, et c’est la chose la plus mignonne que j’ai jamais vue.

Newsom a coupé les cheveux de Samberg et a sauvé son film.

Le couple prend la quarantaine très au sérieux.

En fait, Joanna Newsom a même donné une coupe de cheveux à Andy Samberg pour qu’il n’ait pas à aller chez un coiffeur. Samberg a même dit qu’elle était « une vraie pro » puisqu’elle lui a donné « un fondu parfait » en utilisant uniquement des ciseaux.

Également en quarantaine, Newsom «mans le grill» et passe ses nuits à «regarder Des hommes fous pour la première fois et ensuite faire des cocktails.

Andy Samberg a même dit qu’elle avait sauvé son nouveau film, Palm Springs, en jouant le rôle de superviseur musical. Il a dit: «Quand ma femme a lu le scénario, elle a dit: ‘Connaissez-vous cette chanson’ When The Morning Comes ‘de Hall And Oates?’ Et je me suis dit: ‘Non, je n’ai pas entendu celui-là.’ Et j’adore Hall And Oates. Alors, elle l’a joué pour moi et je me suis dit: ‘Putain de merde’. … Je l’ai immédiatement envoyé par SMS à ces gars et leur ai dit: «C’est notre chanson de générique de fin», et ils se sont dit: «Woah. C’est vraiment bien!' »

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.