La femme d’Alton Brown: qui est Elizabeth Ingram?

Alton Brown, 58 ans et Leo, est une personnalité de la télévision américaine, présentateur de programmes gastronomiques, chef, auteur, acteur, directeur de la photographie et musicien.

Il est surtout connu pour ses émissions sur le réseau alimentaire Good Eats, Iron Chef America, et Cuisine fardée dont il fait partie depuis 20 ans.

Il est né à Los Angeles, en Californie, mais réside maintenant en Géorgie avec sa charmante épouse, que Brown qualifie de «très bon auditeur».

Qui est la femme d’Alton Brown, Elizabeth Ingram?

Que fait Elizabeth Ingram?

Elizabeth Ingram est une designer d’intérieur qui se concentre sur les restaurants et les maisons résidentielles.

Elle a 25 ans d’expérience en design d’intérieur dans l’industrie. Son studio est basé à Atlanta, en Géorgie.

Son site Web indique qu’Ingram est «habile à créer des espaces qui transcendent le temps de manière éclectique, Ingram utilise des tissus d’ameublement, un éclairage personnalisé et un design de meubles pour composer des espaces sur mesure, texturés et visuellement riches pour ses clients – chaque projet révélant sa propre humeur et racontant sa propre histoire. . »

Comment Elizabeth Ingram et Alton Brown se sont-ils rencontrés?

Alton Brown et Elizabeth Ingram se sont rencontrés en 2016 quand Ingram est allée chercher sa copie de Brown’s EveryDayCook signé par Brown lors d’une signature de livre.

Mais ce n’est que lorsque Brown l’a embauchée pour l’aider à concevoir l’intérieur de son nouvel appartement que les deux ont appris à mieux se connaître.

Ingram ne savait apparemment pas qui il était, « Elle pensait que j’étais le gars du savon Molton Brown. »

Brown a été intrigué par elle. « J’ai lentement transformé chaque réunion que nous avions en rendez-vous. »

Au moment où la rénovation était terminée, les deux tourtereaux étaient fiancés.

À propos de sa femme, Brown a déclaré: « Vivre avec quelqu’un de créatif change les choses parce que cela change la nature de ce que vous pouvez partager et ce que vous pouvez vous attendre à ce que les gens comprennent. Avoir quelqu’un à qui parler, ce que je n’ai pas toujours eu dans ma vie, c’est un gros problème.

Quand Elizabeth Ingram et Alton Brown se sont-ils mariés?

Elizabeth Ingram et Alton Brown se sont mariés le 29 septembre 2018. Ils ont eu un petit mariage intime sur un bateau à Charleston, en Caroline du Sud.

Le seul délectable que leur mariage devait avoir était le caviar, comme le disait Brown: «Nous sommes des fanatiques de caviar. Nous allons en avoir beaucoup, de bonnes choses. «

Il a poursuivi en disant: «Mon fiancé et moi sommes tous les deux assez fous des œufs de poisson, c’est la seule chose sur laquelle nous faisons vraiment des folies.»

Avant d’épouser Ingram, Alton Brown a été marié à DeAnna Brown, une productrice de télévision pendant un nombre indéterminé d’années. Leur date de mariage est inconnue, mais les deux ont divorcé en 2015.

Mais rebondissement, DeAnna était sa deuxième femme et Ingram sa troisième; La première épouse de Brown n’est pas enregistrée ni signalée.

Elizabeth Ingram a un cousin célèbre.

C’est vrai – la chanteuse Liz Phair est la cousine d’Ingram et elle a souhaité au couple de joyeuses bénédictions le jour de leur mariage.

Les enfants d’Alton Brown – en a-t-il avec Elizabeth Ingram?

Ils n’ont pas eu de bébé ensemble, mais Brown a un enfant avec son ex-femme, faisant d’Ingram une belle-mère.

La fille de Brown s’appelle Zoey, qui est actuellement à l’université et obtiendra son diplôme de Georgetown en 2022.

Elle a 21 ans.

Ce sont tous les deux des chiens.

Ils sont parents de deux adorables chiens Scabigail (qui a son propre compte Instagram) et Francis.

Ils étaient tous deux des chiens de sauvetage et ont fait plusieurs apparitions sur les réseaux sociaux de leurs parents.

