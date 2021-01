La femme d’Alex Padilla: Qui est Angela Padilla?

Le politicien californien Alex Padilla s’apprête à occuper le siège de Kamala Harris au Sénat.

Le 22 décembre a été un grand jour pour la famille Padilla lorsque le gouverneur Gavin Newsom a nommé le secrétaire d’État de Californie Alex Padilla au Sénat lors d’un appel vidéo en larmes. Padilla a rendu hommage à sa défunte mère tout en acceptant de remplir le siège de la vice-présidente élue Kamala Harris.

Padilla est connu pour son travail sur la réforme du vote, améliorer l’accessibilité des soins de santéet la protection de l’environnement.

C’est aussi un père de famille aux fières racines mexicaines. Ses parents, qui ont tous deux émigré du Mexique aux États-Unis, sont une source d’inspiration dans son combat pour rendre la démocratie plus inclusive des minorités.

Sa femme et ses enfants sont également une partie importante de son histoire alors qu’il entame ce voyage de représentation de la Californie à Washington.

Qui est la femme d’Alex Padilla, Angela Padilla?

Voici un aperçu de la vie de l’épouse d’Alex Padilla, Angela Padilla, et de son travail en faveur de la réforme des services de santé mentale.

Angela Padilla est mère de trois enfants.

Alex Padilla et sa femme Angela partagent trois fils: Roman, 13 ans, Alex Jr., 7 ans, et Diego, 5 ans. Padilla partage régulièrement des clichés sur sa page Instagram souhaitant à ses enfants un joyeux anniversaire, jaillissant de sa femme et partageant adorables photos de vacances.

Bien qu’Angela n’ait pas ses propres médias sociaux publics, elle n’est pas étrangère à apparaître en public avec ses garçons pour montrer son soutien à son mari. Elle est même montée sur scène avec Alex et leur jeune fils en 2015 lorsqu’il a prêté serment en tant que secrétaire d’État de Californie.

Elle est née et a grandi en Californie.

Angela est née à San Fernando Valley, en Californie, où elle a vécu toute sa vie.

Elle a fréquenté le Canoga Park High School, a obtenu un diplôme d’associé du Los Angeles Pierce College et a obtenu son baccalauréat de la California State University Northridge.

La famille Padilla vit dans la vallée de San Fernando à ce jour, mais un déménagement pourrait être envisagé maintenant qu’Alex rejoint le Sénat.

Elle a un diplôme en psychologie.

Après avoir grandi avec une mère célibataire vivant avec des troubles bipolaires et schizo-affectifs, Angela Padilla a commencé à consommer des informations sur la santé mentale à un jeune âge afin d’aider à prendre soin de sa mère. Cela l’a incitée à poursuivre un baccalauréat en psychologie.

Ayant vu de première main à quel point il est difficile pour les gens d’accéder aux informations dont ils ont besoin lorsqu’ils sont confrontés à des troubles de santé mentale, elle a été obligée d’obtenir cette qualification pour aider les autres.

Angela et Alex sont mariés depuis huit ans.

Angela, dont le nom de jeune fille est Monzon, a épousé Alex en 2012 lors d’une cérémonie de mariage à Los Angeles en présence de nombreux politiciens californiens.

Le couple se fréquentait depuis de nombreuses années avant leur mariage. En hommage à leur héritage, Alex et Angela ont passé leur lune de miel au Mexique après le mariage. En avril 2020, Alex a partagé une photo de retour de leur mariage pour célébrer les 8 ans du couple.

C’est une militante de la santé mentale.

Padilla est le président d’une organisation de santé mentale appelée FundaMental Change.

Cette initiative offre des ressources, de l’information et du soutien aux personnes atteintes de maladie mentale et fait pression sur les décideurs pour améliorer les services et les lois en matière de santé mentale.

Angela Padilla se souvient avoir vu sa mère en crise pour la première fois alors qu’elle n’avait que 3 ans et connaît donc l’importance des services de santé mentale pour les individus et les familles.

