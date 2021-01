La FEMA déclare que le comté de Los Angeles est l’endroit le plus dangereux où vivre aux États-Unis

La FEMA dit que le comté de Los Angeles est l’endroit le plus dangereux où vivre aux États-Unis.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré que le comté de Los Angeles était l’endroit le plus dangereux où vivre aux États-Unis en raison de sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles. David McNew / «Le National Risk Index est une nouvelle application de cartographie en ligne de la FEMA qui identifie les communautés les plus exposées à 18 risques naturels», explique le site Web de la FEMA. « Cette application visualise les mesures de risque d’aléa naturel et inclut des données sur les pertes annuelles attendues, les vulnérabilités sociales et la résilience des communautés. » L’indice compte 18 types de catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, les inondations, les volcans et les tsunamis. Bien que cela ne tienne pas compte du coronavirus, Los Angeles a été décrite comme un «point zéro» pour le COVID-19. La densité de population joue un rôle majeur dans la formule de l’indice et, par conséquent, nombre de ses résultats sont assez surprenants. Par exemple, New York et Philadelphie se classent beaucoup plus haut pour le risque de tornade que les villes de ruelle de tornade Oklahoma et Kansas. Le système mesure également la fréquence des catastrophes, la quantité de biens en danger et la vulnérabilité sociale de la population. Le comté de Loudoun, une banlieue de Washington, DC, est le comté le plus sûr du pays où vivre. Consultez l’indice de risque national de la FEMA ici. [Via]