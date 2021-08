La FDA s’apprête à accepter la troisième dose de vaccin COVID-19 pour les personnes immunodéprimées

HOMEMAISON Store de protection PARAVIRUS pour commerçant Blanc 140 x 240 cm - Blanc

A l'heure actuelle, il est indispensable de protèger les personnes des contaminations directes relatives au Covid-19 quand la distanciation n’est pas possible. Notre store pour commerçant est transparent et n’altère pas le son : permet de se voir et de se parler. Facile d’utilisation grâce à la commande chaînette. Réglable en hauteur à tout moment. Permet l’échange de biens, de documents et de colis grâce à l’espace modulable entre le comptoir et le store. Discret et esthétique. Installation très facile et rapide par clips, n’occasionnant pas de dégâts notoires . Caractéristiques: Profilé autoportant extrudé en aluminium de 54 x 9 mm. Tube d’enroulement Ø 25 mm en aluminium. Supports de tube en acier zingué recouvert de caches PVC. Lame finale de 20 x 11 mm en aluminium. Tablier en PVC Cristal transparent non classé au feu. Manœuvre par chaînette latérale de série. Fixation plafond par clips inox invisibles. Vendu à l'unité