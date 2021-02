La FDA élabore une stratégie pour les vaccins COVID-19 moins efficaces contre les nouvelles variantes de virus

05 févr.2021 13:12:55 IST

Confrontée à la possibilité de variantes de coronavirus qui pourraient échapper aux vaccins, thérapies et tests actuels du virus, la Food and Drug Administration prépare un plan d’action dans les prochaines semaines. Les vaccins Pfizer et Moderna se sont jusqu’à présent avérés efficaces contre les variantes connues du coronavirus, mais ils sont moins puissants contre le variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Cette variante n’a été confirmée que chez trois personnes aux États-Unis jusqu’à présent, mais la surveillance du pays est mince et peut manquer d’autres cas.

Jeudi, tous sauf sept des 618 cas de variantes de coronavirus identifiés aux États-Unis jusqu’à présent impliquaient une variante à propagation rapide observée pour la première fois en Grande-Bretagne, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

« Si des variantes qui ne sont pas évitées apparaissent, contre lesquelles les vaccins ont une faible efficacité, nous devrons changer rapidement », a déclaré Janet Woodcock, directrice par intérim de l’agence, lors d’un appel aux journalistes jeudi. Les nouvelles versions du vaccin devraient être rapidement fabriquées, testées et distribuées.

Les responsables de Pfizer et Moderna ont déclaré qu’ils étaient prêts à peaufiner leurs vaccins au besoin et que le processus pourrait être terminé en aussi peu que six semaines.

Le Dr Woodcock a refusé de révéler les détails de la manière dont la FDA envisage d’évaluer les vaccins modifiés, mais a déclaré que l’agence exigerait probablement des essais plus petits et plus courts que dans les essais originaux menés par Pfizer et Moderna.

Si les vaccins actuels s’avèrent inefficaces contre une nouvelle variante, «nous ne pouvons pas passer par plus de 30 000 essais sur les patients», a-t-elle déclaré. «Il y a des choses en dehors de faire des essais d’efficacité à part entière que nous pouvons utiliser pour changer ou peut-être ajouter des composants aux vaccins existants.»

Le Dr Woodcock a déclaré que les plans seront publiés pour commentaires des scientifiques avant leur mise en œuvre. L’agence peut également se tourner vers un comité consultatif pour aider à orienter tout changement aux vaccins existants.

La FDA prévoit également de publier des documents d’orientation pour les traitements par anticorps monoclonaux et pour les tests du virus. L’anticorps monoclonal fabriqué par Eli Lilly et l’un des deux anticorps du cocktail de Regeneron sont impuissants contre le variant circulant en Afrique du Sud, selon une étude récente.

«Nous savions dès le début que les monoclonaux étaient vulnérables à ce type de changement de tension», a-t-elle déclaré.

Les tests de laboratoire pour le coronavirus qui reposent sur une technique appelée PCR semblent détecter les nouvelles variantes avec précision, mais si cela devait changer, elles pourraient facilement être modifiées, a déclaré le Dr Woodcock. Mais il serait «beaucoup plus compliqué» de déterminer si les tests antigéniques fabriqués en masse sont des variantes manquantes.

Apoorva Mandavilli. c.2021 The New York Times Company

